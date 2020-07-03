Не будьте бовдурами: Том Хенкс закликав людей носити маски

Американський актор Том Хенкс, який перехворів у березні на коронавірус, закликав усіх носити захисні маски. Про це він заявив під час пресконференції, присвяченої виходу фільму "Грейхаунд" на Apple TV +.

За словами актора, він щиро не розуміє, чому людям так складно дотримуватися простих правил захисту від коронавірусу.

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"Є тільки три речі, які ми можемо зробити, щоб дожити до завтрашнього дня: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції і мити руки. Це прості, нескладні речі, і якщо ви не здатні їх дотримуватися, то вам повинно бути соромно. Не будьте бовдурами, дотримуйтеся програми, допомагайте. Все дуже просто. Якщо ви ведете машину, ви не перевищуєте швидкість, використовуєте поворотники і уникаєте зіткнень з пішоходами. Господи, все ж так просто!" – заявив Хенкс.

Зазначимо, що подібну думку висловила зірка "ДРУЗІв" Дженніфер Еністон. Вона виклала фото в масці і закликала всіх носити їх, щоб захистити себе і оточуючих від коронавірусу.

Нагадаємо, Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон повідомили про те, що заразилися на коронавірус 12 березня. Тоді подружжя перебувало в Австралії на зйомках байопіку про Елвіса Преслі. Зараз Ріта та Том здорові. Після прибуття додому в Лос-Анджелес вони здали кров як донори для розробки вакцини від коронавірусу.

У березні Том Хенкс зі своєю дружиною хворіли на коронавірус

США, на жаль, розташувалися на першому місці у світі за кількістю заражених і померлих від коронавірусу. В країні інфіковано понад 2,8 мільйона людей. Жертвами Covid-19 стали понад 131 тисяча осіб. За останню добу в Штатах зареєстрували рекордний приріст тих, хто заразився на коронавірус: майже 55 тисяч людей за день.

Ми не втомлюємось нагадувати вам про те, що в Україні все ще триває адаптивний карантин. Це означає, що у громадських місцях необхідно носити захисні маски, а також бажано уникати місць масового скупчення людей. Не слід забувати і про правила гігієни, миючи руки або обробляючи їх антисептиком. Бережіть себе та будьте здоровими!

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