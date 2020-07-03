У США підлітки влаштовують коронавірусні вечірки: хто інфікується – отримає приз

І поки медики та науковці по всьому світу намагаються зупинити пандемію коронавірусу, молодь у США всіляко кидає йому виклики. Наприклад, влаштовуючи коронавірусні вечірки. На них можна виграти приз, якщо стати першим, хто заразиться на COVID-19.

В американському місті Таськалуса (штат Алабама) підлітки і молодь влаштовують коронавірусні вечірки. На них запрошують людей з підтвердженим діагнозом COVID-19, аби заразитися.

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Вхід на захід платний, але не з метою наживи. Річ у тім, що той, хто першим підхопить коронавірус на такій вечірці, отримує грошовий приз. "Призовий фонд" якраз і формується завдяки коштам, зібраним учасниками.

Інформацію про такі зустрічі підтвердили начальник пожежної охорони Ренді Сміт і місцеві лікарі. А влада Таськалуса не приховує свого подиву.

Спочатку ми подумали, що це просто чутки, – прокоментувала член міської ради Соня Маккінстрі і додала: – Це доводить мене до сказу! Це не тільки соціально безвідповідально, ви також ризикуєте заразитися вірусом і принести його додому до своїх батьків або бабусі з дідусем.

Щоб зупинити рух, міська влада почала поширювати інформацію про подібні заходи і заборонила з'являтися в публічних місцях без масок з 6 липня.

Людина, яка інфікується на вечірці, отримає грошовий приз

Наразі у штаті зареєстровано понад 40 тисяч випадків захворювання COVID-19 і майже 1 тисячу смертей.

Ми ж не втомлюємось нагадувати, що в Україні все ще триває адаптивний карантин. Не нехтуйте використанням захисних масок у громадських місцях, уникайте масового скупчення людей, а також не забувайте мити руки. Бережіть себе та своїх рідних!

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