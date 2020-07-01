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Просто надягніть бісову маску: Дженніфер Еністон бурхливо звернулась до американців
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Американська актриса Дженніфер Еністон, відома за роллю Рейчел у серіалі "ДРУЗІ", закликала всіх носити маски, щоб знизити кількість заражень коронавірусом. Відповідний пост вона опублікувала в мережі, доповнивши його своєю фотографією у чорній масці.
Зірка не надто добирала слова, адже її шалено обурив той факт, що земляки ігнорують масковий режим і легковажать своїм здоров'ям, а також здоров'ям тих, хто їх оточує.
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"Я розумію, що маски незручні і некомфортні. Але хіба ви не почуваєтесь набагато гірше, коли закриваються підприємства, втрачаються робочі місця, а медичні працівники перебувають на межі виснаження. Цей вірус забрав так багато життів, тому що ми не робимо достатньо", – почала вона.
Також Еністон підкреслила той факт, що в США багато людей відмовляються робити будь-які кроки для того, щоб вирівняти криву заражень, а також забезпечити безпеку один одному.
Здається, що люди більше стурбовані тим, що їх "позбавляють прав", коли просять надіти маску. Якщо вам небайдуже людське життя, будь ласка, просто надіньте бісову маску і закликайте оточуючих робити те ж саме, – підкреслила актриса.
США, на жаль, посідають перше місце у світі за кількістю заражених і померлих від коронавірусу. В країні інфіковано понад 2,69 мільйона людей. Жертвами Covid-19 стали 129 тисяч людей.
У США щодня реєструють понад 40 тисяч нових випадків заражень. Влада б'є на сполох: щоденний приріст може вирости до 100 тисяч, попереджає директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США, доктор Ентоні Фаучі. Він стурбований тим, що люди збираються юрбами і не носять масок. Крім того, за його словами, підприємства недостатньо серйозно ставляться до рекомендацій з відновлення роботи в умовах пандемії.
Нагадуємо, що в Україні триває адаптивний карантин. Ми теж закликаємо не забувати про носіння масок, а також дотримування соціальної дистанції. Бережіть себе та своїх рідних!
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