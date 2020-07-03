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Коронавірус Карантин ЗНО

Фанати цього жанру фільмів легше справляються з пандемією коронавірусу

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Фанатів цих стрічок пандемія налякала не надто - фото 1
Фанатів цих стрічок пандемія налякала не надто

Психологи з університету Чикаго підтвердили, що людям, які люблять фільми про кінець світу, було простіше пережити початок пандемії. Зомбі-апокаліпсис, невідомі віруси і природні катаклізми в кіно підготували їх до тотального карантину.

У дослідженні брали участь 310 добровольців. Психологи провели з ними тестування, щоб визначити рівень занепокоєння, тривоги і депресії, а потім попросили розповісти про улюблені жанри в кіно. Також учасники оцінили свою підготовку до пандемії коронавірусу.

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Найкраще з глобальною кризою справляються шанувальники хоррорів і фільмів про апокаліпсис. Перші просто менше переживають через усі потрясіння 2020 року, а другі виявилися до них готові не тільки з моральної, а й з практичної точки зору. Фільми дали їм можливість пережити хаос у суспільстві безпечним шляхом.

Вас не може застати зненацька те, що ви вже сто разів бачили в кіно, – підсумували психологи.

А ви любите фільми про апокаліпсис? Якщо так, то діліться у коментарях улюбленою стрічкою.

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Джерело: The Guardian
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