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війна

Не банкоматом єдиним: де можна зняти готівку в Україні – альтернативні варіанти

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Не банкоматом єдиним: де можна зняти готівку в Україні – альтернативні варіанти - фото 1

Українці у ці дні намагаються мати при собі готівку. Розповідаємо, що робити, якщо поблизу немає банкоматів або ж у них немає грошей.

У Національного банку України опублікували перелік точок, де у разі гострої потреби можна зняти готівку. Проте українців, як і раніше, закликають розраховуватися картками. За цим посиланням пояснюємо, чому.

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Де можна отримати готівку

Мережі супермаркетів та інших магазинів

  • АТБ
  • Сільпо
  • Фора
  • FOZZY
  • VARUS
  • NOVUS
  • ROSHEN
  • Лоток
  • Thrash!
  • Точка
  • Сім23
  • EVA
Не банкоматом єдиним: де можна зняти готівку в Україні – альтернативні варіанти - фото 499514

Мережі АЗС

  • ОККО
  • Укрнафта
  • БРСМ-Нафта
  • WOG

Аптеки

  • Біла ромашка
  • Аптека Доброго Дня
  • Аптека низьких цін
  • Аптека Копійка
  • Аптека 9-1-1
  • Аптека оптових цін.

Щоб зняти гроші, потрібно оплатити карткою будь-яку покупку та під час розрахунку попросити касира зняти готівку. Також краще уточнити можливу суму видачі з каси.

Можливість отримувати готівку на касі в Україні була і раніше, нагадав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Але зараз, під час війни, це може врятувати чиєсь життя. Як інкасаторам і банківським працівникам, так і громадянам, – зазначив Шабан.

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