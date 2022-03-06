Не банкоматом єдиним: де можна зняти готівку в Україні – альтернативні варіанти

Українці у ці дні намагаються мати при собі готівку. Розповідаємо, що робити, якщо поблизу немає банкоматів або ж у них немає грошей.

У Національного банку України опублікували перелік точок, де у разі гострої потреби можна зняти готівку. Проте українців, як і раніше, закликають розраховуватися картками. За цим посиланням пояснюємо, чому.

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Де можна отримати готівку

Мережі супермаркетів та інших магазинів

АТБ

Сільпо

Фора

FOZZY

VARUS

NOVUS

ROSHEN

Лоток

Thrash!

Точка

Сім23

EVA

Мережі АЗС

ОККО

Укрнафта

БРСМ-Нафта

WOG

Аптеки

Біла ромашка

Аптека Доброго Дня

Аптека низьких цін

Аптека Копійка

Аптека 9-1-1

Аптека оптових цін.

Щоб зняти гроші, потрібно оплатити карткою будь-яку покупку та під час розрахунку попросити касира зняти готівку. Також краще уточнити можливу суму видачі з каси.

Можливість отримувати готівку на касі в Україні була і раніше, нагадав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Але зараз, під час війни, це може врятувати чиєсь життя. Як інкасаторам і банківським працівникам, так і громадянам, – зазначив Шабан.

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