Науковці можуть отримати до 10 мільйонів доларів за встановлення діалогу з тваринами

Учені можуть отримати премію за встановлення діалогу з тваринами / freepik

Фонд британського бізнесмена Джеремі Коллера спільно з Тель-Авівським університетом заснували премію для науковців. Її отримують ті, хто зможе встановити двосторонню комунікацію з тваринами.

Про це повідомляється на сайті фонду, пише "Бабель". Відзначається, що ця премія – це багаторічний проєкт, спрямований на використання досягнень штучного інтелекту, зокрема великих мовних моделей, для досягнення міжвидової комунікації.

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Науковий комітет, який оцінюватиме претендентів на премію, прагне досягти комунікації з нелюдськими організмами за принципом "тесту Тюрінга" – коли тварина спілкується самостійно, не усвідомлюючи, що її співрозмовником є людина. Штучний інтелект може відіграти важливу роль у створенні інтерфейсів для інтерпретації такої комунікації.

Організатори проєкту обіцяють щорічні гранти у розмірі $100 тисяч для підтримки досліджень. Команда, яка досягне успіху в цьому завданні, може отримати $10 мільйонів для інвестицій або $500 тисяч готівкою.

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Подати заявку на цьогорічну премію можна до 31 липня. Журі обере 10 найкращих заявок, автори яких представлять свої роботи на онлайн-симпозіумі. Після цієї події журі визначить переможця.