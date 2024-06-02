Вчиться на чужих помилках: мільярдер зі США хоче зануритися до "Титаніка"

Мільярдер і дослідник глибин океану, Ларрі Коннор, анонсував свої плани на експедицію до місця аварії легендарного "Титаніка". Її здійснити він планує на підводному апараті.

Ця подорож відбудеться менш ніж за рік після невдалої експедиції субмарини OceanGate, яка вибухнула під час занурення. Про це пише NV.

Читайте також: Українські полярники показали "нашестя" морських котиків неподалік станції Вернадського

Коннор звернувся до Патріка Лехі, генерального директора Triton Submarines, з пропозицією створити підводний човен, який зможе безпечно досягти місця аварії "Титаніка". Вони мають намір провести наукові дослідження уламків корабля, що лежать на глибині 3810 метрів біля узбережжя Ньюфаундленду.

Окрім цього, Коннор і Лехі прагнуть спростувати негативне ставлення до приватних глибоководних апаратів, яке виникло після трагедії із субмариною "Титан" компанії OceanGate. Тоді всі п'ятеро членів екіпажу загинули, що викликало широкий резонанс у соціальних мережах і критику щодо безпеки субмарини.

Місія Triton Submarines обіцяє використовувати абсолютно інші новітні технології та методи безпеки. Планується використовувати підводний човен Triton 4000/2 Abyssal Explorer, який є найглибоководнішою акриловою субмариною у світі та може занурюватися на глибину до 4000 метрів. Ці сучасні апарати вже успішно застосовувалися для наукових експедицій та зйомок фільмів, що підтверджує їхню надійність і безпеку.

Це цікаво: У США запрацювала перша у світі авіакомпанія для собак: квитки розлітаються дуже швидко

Ларрі Коннор зазначає, що його метою є показати світові, що дослідження глибин океану, попри всі ризики, варті зусиль. Ця експедиція обіцяє стати унікальним науковим дослідженням і можливістю переосмислити підводні експедиції та їхній потенціал у сучасному світі.