Фахівці розповіли, чому чоловікам потрібно регулярно їсти шпинат

Якщо ви пам'ятаєте моряка Папая, то він просто обожнював шпинат. Саме завдяки листю цієї рослини він завдячував своїй фізичній формі. Якщо ви досі не додаєте до раціону цей продукт – у нас є кілька вагомих причин це зробити вже сьогодні!

Сирий шпинат багатий на велику кількість корисних речовин: вітамінів, амінокислот, мікро- та макроелементів.

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Одна з особливостей шпинату – здатність регулювати кислотно-лужний баланс в організмі. При обробці шпинат втрачає корисні речовини, тому його рекомендують їсти сирим.

Зміцнює кістки та зуби. Ця зелень багата на калій, кальцій, магній, а також вітамін D, який підтримує здоров'я кісток і запобігає розвитку остеопорозу.

Корисний для зору. Як і морква, шпинат багатий на бета-каротин і лютеїн, які покращують стан зору.

Допомагає серцю. Багатий на вітамін C шпинат запобігає появі серцево-судинних захворювань, зміцнює стінки артерій, а також видаляє жирові відкладення в судинах.

Шпинат позитивно впливає на роботу серця / Health Library

Шпинат сприяє міцному сну. Вживання цього продукту може викликати сонливість, що пов'язано з високим вмістом цинку та магнію, які розслабляють організм.

Покращує стан шкіри. Вітаміни та мінерали у шпинаті допомагають зволожити шкіру, а також запобігти деяким шкірним захворюванням (акне та псоріаз). Також шпинат прискорює вироблення колагену.

Будьте здорові і їжте шпинат!

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