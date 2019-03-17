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Дієтологи розповіли, чим корисні варені овочі

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Морква зміцнює волосся і сприяє його росту - фото 1
Морква зміцнює волосся і сприяє його росту / Ivona

За словами фахівців, страви, в основі яких приготовані варені продукти, слід більш активно включати у раціон харчування.

Варені овочі допомагають забезпечити здоров'я шкіри. Особливо добре для цього підходять морква, помідори і шпинат, які відрізняються вмістом великої кількості протизапальних речовин і антиоксидантів.

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Такі овочі також слід вживати для ефективної роботи нирок. Виявляється, вони допомагають позбутися сечокам'яної хвороби та інших проблем з роботою нирок. Вживання варених городніх плодів блокує утворення каменів.

Фахівці в галузі трансплантології волосся стверджують, що варені овочі сприяють оздоровленню фолікул. Особливо морква зміцнює волосся і сприяє його росту. Цей овоч рекомендують не тільки вживати, з нього можна приготувати й маску. Для цього необхідно розтерти зварений коренеплід у кашку, додати трохи води, в якій варилася морква, перемішати і нанести отриману масу на шкіру голови. Через півгодини змити теплою водою.

Морква зміцнює волосся і сприяє його росту - фото 314938
Морква зміцнює волосся і сприяє його росту

Також варені овочі добре діють на роботу шлунка. Більш того, вони здатні боротися з бактерією Helicobacter pylori, яка призводить до гастриту і навіть виразки.

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Джерело: quora
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