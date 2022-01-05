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Названо власника найкрасивішого чоловічого обличчя 2021 року

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Названо власника найкрасивішого чоловічого обличчя 2021 року - фото 1

Американський розважальний сайт TC Candler створив рейтинг найкрасивіших чоловічих облич. Читайте далі та дізнайтеся, хто очолив цей перелік.

Як йдеться в Instagram TC Candler, власником найкрасивішого чоловічого обличчя визнано 25-річного актора, співака та модель Пеінга Такхона з М'янми. Щоправда, хлопець зараз перебуває у в'язниці.

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Актора засудили до трьох років ув'язнення та каторжних робіт за участь у масових акціях протесту проти військової хунти М'янми. Він виступав на підтримку скинутої влади, тому світова громадськість визнала його політв'язнем.

Портал щорічно складає рейтинг найкрасивіших облич на планеті.

Названо власника найкрасивішого чоловічого обличчя 2021 року - фото 490954

Названо власника найкрасивішого чоловічого обличчя 2021 року - фото 490955

Названо власника найкрасивішого чоловічого обличчя 2021 року - фото 490956

Названо власника найкрасивішого чоловічого обличчя 2021 року - фото 490957

Названо власника найкрасивішого чоловічого обличчя 2021 року - фото 490953

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