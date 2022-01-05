Названо власника найкрасивішого чоловічого обличчя 2021 року

Американський розважальний сайт TC Candler створив рейтинг найкрасивіших чоловічих облич. Читайте далі та дізнайтеся, хто очолив цей перелік.

Як йдеться в Instagram TC Candler, власником найкрасивішого чоловічого обличчя визнано 25-річного актора, співака та модель Пеінга Такхона з М'янми. Щоправда, хлопець зараз перебуває у в'язниці.

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Актора засудили до трьох років ув'язнення та каторжних робіт за участь у масових акціях протесту проти військової хунти М'янми. Він виступав на підтримку скинутої влади, тому світова громадськість визнала його політв'язнем.

Портал щорічно складає рейтинг найкрасивіших облич на планеті.

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