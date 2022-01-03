Голий конфуз: Майлі Сайрус загубила топ під час виступу – відео

Співачка та актриса Майлі Сайрус, виступаючи на новорічній вечірці у Маямі сконфузилася, але швидко вийшла з ситуації. Дивіться відео!

Під час виступу з красунею трапилася неприємна ситуація: порвалася бретелька на топі її вбрання, яке й без того мало що прикривало, пише vulture.

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Так під час виконання пісні Party in the USA сріблястий топ Майлі раптово почав сповзати, повністю оголюючи її груди. Співачка ледве встигла зловити його рукою і вирушила за лаштунки переодягтися.

Буквально за кілька секунд Майлі з'явилася на сцені вже в червоному блейзері, який одягла на голі груди. Весь цей час дівчина співала свій хіт, не зупиняючись.

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