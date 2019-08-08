5 причин, які заважають схуднути

Ми звикли, що для втрати зайвої ваги потрібно правильно харчуватися та займатися спортом. Так, це дієві способи, але вони не завжди ефективні. Буває, що і та, і інша умови дотримані, але вага не рухається з мертвої точки. У чому ж причини? Розберімось у цьому питанні.

Причина №1: поганий сон

Якість та кількість сну безпосередньо впливає на процес схуднення. Мало того, що через дефіцит відпочинку вночі ви будете почувати себе млявими, так ще й скинути зайву вагу з таким способом життя вдасться заледве. Причиною є те, що саме вночі йде активніше спалювання жиру. Якщо людина не буде спати достатню кількість часу (не менше 7 годин), то і скинути зайву вагу якісно у неї не вийде.

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Дефіцит сну заважає схуднути

Причина №2: медичні препарати

Коли у пацієнта є якісь захворювання, йому призначають певні медикаменти. Саме їх прийом може негативно позначитися на фігурі. Деякі можуть спровокувати збільшення ваги, а інші приведуть до того, що вага буде стояти на місці. До них належать ліки проти депресії, діабету, мігрені, конвульсій, а також оральні контрацептиви, деякі стероїди, гормональні препарати. У такій ситуації необхідно обговорити з лікарем, чи можлива заміна ліків на безпечніші для вашої фігури.

Причина №3: ​​стрес

Це теж досить неочевидна причина, через яку не вдається скинути зайву вагу. Відомо, що жителі мегаполісів дуже часто страждають від стресів та інших психологічних проблем. Вони і можуть ставати блокатором схуднення. Адже досить часто при стресі людина починає його заїдати, вибираючи не найбільш низькокалорійну їжу. Їжа допоможе відчути себе краще. Але водночас додасть цифр на вагах.

Стреси сприяють переїданню

Причина №4: менопауза

Якщо жінка вступила в період менопаузи, то велика ймовірність набрати вагу, а ось скинути зайві кілограми буде вже важче. В цей час сповільнюється обмін речовин, знижується вироблення самого головного жіночого гормону – естрогену. Як правило, спостерігаються стрибки ваги, відкладення жиру в різних місцях тіла. Багато хто починає занадто гостро сприймати зміни, але в такій ситуації не потрібно впадати у відчай. Варто зайнятися собою, спортом, налагодити харчування – і вага поступово може почати знижуватися, ну або хоча б зупиниться.

Причина №5: проблеми зі здоров'ям

Є різні проблеми зі здоров'ям, через які у людини не виходить скинути вагу. Наприклад, гіпотиреоз, стан, через який щитоподібна залоза виробляє недостатньо гормонів. Це призводить до набору ваги навіть при старанних заняттях спортом і налагодженому харчуванні. У такому випадку єдиний вихід – звернутися до ендокринолога. Тільки після здачі відповідних аналізів можна буде зрозуміти, чи дійсно причина полягає у хворобі, чи щось інше стоїть на заваді вашому схудненню.

Зверніться до лікаря

Відтак, якщо ви не можете скинути зайву вагу, – не панікуйте. Цілком імовірно, що ви просто робите щось неправильно або прикладаєте недостатньо зусиль.

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