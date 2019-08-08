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5 причин, які заважають схуднути
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Ми звикли, що для втрати зайвої ваги потрібно правильно харчуватися та займатися спортом. Так, це дієві способи, але вони не завжди ефективні. Буває, що і та, і інша умови дотримані, але вага не рухається з мертвої точки. У чому ж причини? Розберімось у цьому питанні.
Причина №1: поганий сон
Якість та кількість сну безпосередньо впливає на процес схуднення. Мало того, що через дефіцит відпочинку вночі ви будете почувати себе млявими, так ще й скинути зайву вагу з таким способом життя вдасться заледве. Причиною є те, що саме вночі йде активніше спалювання жиру. Якщо людина не буде спати достатню кількість часу (не менше 7 годин), то і скинути зайву вагу якісно у неї не вийде.
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Причина №2: медичні препарати
Коли у пацієнта є якісь захворювання, йому призначають певні медикаменти. Саме їх прийом може негативно позначитися на фігурі. Деякі можуть спровокувати збільшення ваги, а інші приведуть до того, що вага буде стояти на місці. До них належать ліки проти депресії, діабету, мігрені, конвульсій, а також оральні контрацептиви, деякі стероїди, гормональні препарати. У такій ситуації необхідно обговорити з лікарем, чи можлива заміна ліків на безпечніші для вашої фігури.
Причина №3: стрес
Це теж досить неочевидна причина, через яку не вдається скинути зайву вагу. Відомо, що жителі мегаполісів дуже часто страждають від стресів та інших психологічних проблем. Вони і можуть ставати блокатором схуднення. Адже досить часто при стресі людина починає його заїдати, вибираючи не найбільш низькокалорійну їжу. Їжа допоможе відчути себе краще. Але водночас додасть цифр на вагах.
Причина №4: менопауза
Якщо жінка вступила в період менопаузи, то велика ймовірність набрати вагу, а ось скинути зайві кілограми буде вже важче. В цей час сповільнюється обмін речовин, знижується вироблення самого головного жіночого гормону – естрогену. Як правило, спостерігаються стрибки ваги, відкладення жиру в різних місцях тіла. Багато хто починає занадто гостро сприймати зміни, але в такій ситуації не потрібно впадати у відчай. Варто зайнятися собою, спортом, налагодити харчування – і вага поступово може почати знижуватися, ну або хоча б зупиниться.
Причина №5: проблеми зі здоров'ям
Є різні проблеми зі здоров'ям, через які у людини не виходить скинути вагу. Наприклад, гіпотиреоз, стан, через який щитоподібна залоза виробляє недостатньо гормонів. Це призводить до набору ваги навіть при старанних заняттях спортом і налагодженому харчуванні. У такому випадку єдиний вихід – звернутися до ендокринолога. Тільки після здачі відповідних аналізів можна буде зрозуміти, чи дійсно причина полягає у хворобі, чи щось інше стоїть на заваді вашому схудненню.
Відтак, якщо ви не можете скинути зайву вагу, – не панікуйте. Цілком імовірно, що ви просто робите щось неправильно або прикладаєте недостатньо зусиль.
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