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Названо важливу умову продуктивності жінок та чоловіків

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Як покращити продуктивність в офісі - фото 1
Як покращити продуктивність в офісі

Німецькі науковці розповіли. у яких умовах чоловіки починають працювати краще, а які умови комфортні для продуктивності жінок. Варто звернути на це увагу!

Німецькі учені провели незвичайний експеримент за участю 542 студентів, з яких 40% були жінки. Добровольці повинні були вирішувати завдання трьох типів складності: легкі арифметичні задачі, шаради зі складанням слів з літер та аналітичні завдання. Однак під час кожного етапу перевірки температура у приміщенні поступово підіймалась від 16 градусів і врешті досягла 33 градусів. Виявилось, що жінкам та чоловікам потрібна певна температура, щоб працювати максимально якісно.

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"Під час вирішення арифметичних задач та шарад у жінок покращувались результати відповідно до підняття температури, а в чоловіків навпаки. Під час вирішення аналітичних завдань результати були постійними, адже більшість чоловіків краще виконувала їх. При подальшому підняттю температури результати жінок покращувались, а от працездатність хлопців падала", – йдеться у статті.

Як покращити продуктивність в офісі - фото 330077
Як покращити продуктивність в офісі

Таким чином учені довели, що можна впливати на робочу здатність представників різних статей, зважаючи на температуру в повітрі.

"Причиною для таких відмінностей може бути обмін речовин: у чоловіків біохімічні процеси в організму у середньому відбуваються швидше, аніж у жінок, і вони краще себе почувають за нижчих температур", – підсумували фахівці.

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Джерело: tjournal
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