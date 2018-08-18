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Чому не варто нехтувати зарядкою вранці

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Чому потрібно робити зарядку

Експерти розповіли, чому вранці обов'язково потрібно займатись фізичними навантаженнями.

Науковці пояснюють, що під час сну всі системи людини відпочивають, адже частота серцевих скорочень знижується, внутрішні органи уповільнюють свою роботу, а м'язи розслабляються.

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Тому ранкова руханка діє замість порції кави, змушуючи організм знову повертатись до звичайного режиму. Навантаження покращують кровообіг та роботу нервової системи, що позбавляє сонливості.

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Чому потрібно робити зарядку

Навіть за короткий час легкої ранкової зарядки можна відчути заряд енергії. А от відмова від неї загрожує сонливістю ще упродовж 2-3 годин після прокидання. За словами медиків, найкращий час для руханки – одразу після пробудження і до сніданку.

Навіть кілька тижнів ранкової зарядки поспіль допоможе додати енергії на весь день та краще справлятись зі стресами.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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