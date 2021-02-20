Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Названо три знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують

  • 156
Названо три знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують - фото 1

Якщо людина не звикла відмовлятися від постільних утіх, то вірності у стосунках від неї чекати не варто. Астрологи назвали представників знаків Зодіаку, які частіше зраджують своїм коханим.

Водолій

Що Водоліям потрібно від близької людини – передбачити неможливо. Їхні бажання змінюються зі швидкістю течії бурхливої ​​річки. До того ж вони з легкістю захоплюються кимось новим. Водолія досить легко спокусити.

І ще: Гороскоп на березень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Названо три знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують - фото 448601

Рак

Довіряти можна, але обережно. Можуть провести ніч у чужому ліжку просто тому, що схильні постійно шукати недоліки у собі і партнерові. Завжди вимагають уваги і при цьому самі не знають, що йому потрібно від близької людини. Через невпевненість в собі Раки готові фліртувати наліво і направо, а то й піти на більше.

Скорпіон

Скорпіони – мабуть, найгарячіші коханці. І при цьому найненадійніші. А причиною всьому є їхнє невгамовне лібідо. Тому, щоб відносини зі Скорпіонами не псувалися невірністю, доведеться постійно додавати щось нове у сексі.

Читайте також: Найгірший знак Зодіаку: думка астрологів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
  • 16 лютого, 16:21
  • 1109
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 13 лютого, 17:20
  • 1204
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4297
Загрузка...
Новини