Названо три знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують

Якщо людина не звикла відмовлятися від постільних утіх, то вірності у стосунках від неї чекати не варто. Астрологи назвали представників знаків Зодіаку, які частіше зраджують своїм коханим.

Водолій

Що Водоліям потрібно від близької людини – передбачити неможливо. Їхні бажання змінюються зі швидкістю течії бурхливої ​​річки. До того ж вони з легкістю захоплюються кимось новим. Водолія досить легко спокусити.

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Рак

Довіряти можна, але обережно. Можуть провести ніч у чужому ліжку просто тому, що схильні постійно шукати недоліки у собі і партнерові. Завжди вимагають уваги і при цьому самі не знають, що йому потрібно від близької людини. Через невпевненість в собі Раки готові фліртувати наліво і направо, а то й піти на більше.

Скорпіон

Скорпіони – мабуть, найгарячіші коханці. І при цьому найненадійніші. А причиною всьому є їхнє невгамовне лібідо. Тому, щоб відносини зі Скорпіонами не псувалися невірністю, доведеться постійно додавати щось нове у сексі.

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