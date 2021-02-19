Найгірший знак Зодіаку: думка астрологів

Найгірший знак Зодіаку цікавий багатьом. Однак однозначно виділити якийсь конкретно не зможе навіть найдосвідченіший астролог.

З іншого боку, корисно буде знати про деякі психологічні особливості представників декількох знаків, щоб зрозуміти, чи варто заводити з ними довгострокові стосунки або вступати в шлюб. Такий підхід зможе уберегти вас від зайвих помилок. Як говорили в давнину, попереджений – значить, озброєний.

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Скорпіон серед жінок

Серед лідерів з не найбільш приємної поведінки дівчата-Скорпіони. Спілкування з ними здається нескінченною битвою. Такі стосунки завжди постають тільки в чорному і білому тонах: все здорово, все жахливо – середнього не дано. Поряд з жінкою цього знака чоловік вічно схильний до стресових ситуацій.

Стрілець серед чоловіків

Стрільці краще за інших доводять партнера до проявів агресії. Також прекрасно розбираються в тонкощах людської душі, тому стають крутими маніпуляторами. З такими чоловіками складно домогтися добрих відносин, адже вони здатні на щоденній основі приписувати дружині найжахливіші вчинки. Стрілець і противний характер – майже синоніми!

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