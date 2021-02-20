Гороскоп на березень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на березень 2021 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки чекають вас у перший місяць весни!

Що ж принесе перший місяць весни для кожного знаку Зодіаку? Зірки готують для вас чимало сюрпризів. Читайте детальніше у нашому гороскопі!

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Гороскоп на місяць березень 2021

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Гороскоп для Овна на березень 2021 року буде схожий на захопливий фільм, в якому герой, долаючи апатію, самотність, інтриги ворогів, виходить переможцем, оточений люблячими друзями й відкриває можливості для кар'єрного росту. Перші десять днів березня розкриють усіх таємних ворогів. Необхідність відстоювати свої позиції в конфронтації з недоброзичливцями може тимчасово позбавити вас душевного спокою, викликати втому та бажання піти на перепочинок. Такий стан справ і брак енергії можуть спровокувати, з одного боку, загострення хронічних захворювань, з іншого боку, загострення вродженої інтуїції. Гороскоп Овна припускає, що мудрість переможе, а опозиція перетвориться на пошук конструктивних рішень, які дозволять примирити сторони, що конфліктують. Якщо початок березня відбуватиметься під гаслом "А одна людина – воїн у полі!", то у другій половині місяця на допомогу прийдуть люди, близькі духом, які швидко допоможуть впоратися з усіма проблемами. На цей період вже можна призначити важливі зустрічі, звернення до вищих інстанцій та розв'язувати спірні питання. Березень обіцяє в особистому житті гармонійні стосунки, романтичні прогулянки та довгі розмови з коханими. Саме вони будуть приносити вам задоволення. Самотні Овни можуть легко завести нові знайомства. На роботі можна просунутися по кар'єрних східцях і отримати підвищення зарплатні. Можливі головні болі від надлишкової енергії. Тому гороскоп на березень 2021 року для Овна радить обов'язково знайти час для повноцінного сну та відпочинку. В останні дні березня краще не приймати важливих рішень.

Гороскоп Тельця на березень 2021 року показує, що місяць буде вдалим і спокійним. Фінансова ситуація, ймовірно, буде сприятливою, і ймовірність отримання допомоги з несподіваних джерел також висока. Цього місяця буде саме час, щоб розібратися у своїх справах і навести порядок у всьому. Рекомендується завершити все, що так довго відкладалося, "на потім". Цей момент настав. Удача буде на вашому боці, але головне не тратити цей шанс. Основна увага повинна бути приділена вашим робочим проєктам та розвитку відносин з друзями.

Березень найбільш слушний час для дзвінків друзям, родичам і знайомим, з якими з якоїсь причини перервано спілкування. Тельцям слід уважно стежити за своїми банківськими рахунками, утримуватися від поспішних покупок, попри хороші фінансові прогнози на березень.

Після 21 березня вплив Венери посилиться, і це сприятиме розвитку романтичних стосунків. Але Марс залишається у Близнюках, тому вам слід чітко розмежовувати романтику та фінанси. Багаторічна дружба має великі шанси перерости у пристрасний роман.

В кінці місяця Телець стикається з ризиком невеликих фінансових труднощів, але це компенсується можливістю отримати хороший подарунок або несподівану фінансову допомогу.

Гороскоп на березень 2021 року пророкує Близнюкам удачу в професійному та особистому житті. Самотні люди мають усі шанси зустріти свою любов, а сімейні – зміцнити союз. Головна порада Близнюкам на березень – підтримувати баланс між роботою та стосунками, не забуваючи про здоров'я. Зірки не передбачають великих витрат або покупок, але цілком можливий хороший дохід.

Рекомендовано братися за нові проєкти без страху і не приховувати своїх талантів, а також постійно вчитися. Одиноких представників знаку чекають приємні знайомства, які, швидше за все, з часом переростуть у близькість, а також допоможуть у роботі. Однак зірки в березні застерігають від бездумного початку відносин. Близнюкам потрібно ближче познайомитися зі своїм партнером. Гороскоп наказує зосередитися на самопочутті, переглянути харчові звички й почати готувати фігуру до літа.

Гороскоп для Близнюків обіцяє тимчасовий перепочинок на кінець місяця та збільшення контактів із родичами похилого віку. Після короткого затишшя зірки обіцяють нові перспективні проєкти на роботі. Головне для Близнюків наприкінці березня – не втратити свій шанс.

Загалом гороскоп на березень 2021 року сприятливий для Рака. В останні тижні зими представники цього знаку працювали дуже наполегливо, і в березні вони будуть збирати плоди своєї клопіткої праці. Гороскоп рекомендує зробити рішучий крок. Що це буде, Раку підкаже його природна інтуїція. Головне – перестати сумніватися в собі та проявляти ініціативу. У березні знак не потрапляє під вплив ретроградних планет. Це найсприятливіший час для позбавлення від тютюнової залежності та... лікування зубів.

В середині місяця Раку потрібно дбати про здоров'я. 13 березня починається новий місячний цикл, і – оскільки Місяць править Раками – вони отримають силу і мужність, щоб перестати страждати від минулих помилок і почати діяти. Гороскоп радить сімейним Ракам відкинути повсякденні труднощі й поглянути на свою половинку іншими очима – це посилить почуття і внесе гармонію у стосунки подружжя.

Гороскоп попереджає про проблеми зі шлунком. Варто додати до свого раціону більше овочів. 22-24 березня – найсприятливіші дні для нових починань – покупки квартири, пропозиції руки та серця, зміна роботи або опановування нової професії.

У березні 2021 Лев очікує збільшення сили, енергії та працездатності. Будь-які дії стануть більш виразними, чіткими, а зусилля, спрямовані на досягнення мети, будуть виправдані найближчим часом. Особисте життя Левів стане більш насиченим. Багато представників цього знаку зодіаку стоять перед складним вибором, який визначить подальший вектор розвитку відносин з партнером. Березневий гороскоп для Лева рекомендує приділяти пильну увагу своєму здоров'ю. Часто прискорений темп життя змушує вас ігнорувати періодичні нездужання, що може призвести до більш сумних наслідків. Гороскоп для Лева на березень 2021 року рекомендує серйозно поставитися до раціонального балансу праці та відпочинку.

Середина березня – найкращий час для професійної самореалізації. Лев отримає неоціненну довіру керівництва. Виправдавши довіру, ви можете сміливо розраховувати на найшвидший кар'єрний ріст та нові перспективи. Для досягнення мети гороскоп рекомендує наполегливо працювати, не покладаючись на допомогу інших. Характерна для цього часу гаряча вдача і нервозність можуть сильно зашкодити репутації та стосункам з колегами. У другій половині березня Меркурій матиме вигідне становище для професійних досягнень та самореалізації, що безпосередньо сприяє прогресу в галузі ділового співробітництва.

Кінець березня обіцяє Леву хороший відпочинок. Зірки рекомендують проводити вільні дні з користю для тіла та душі: зайнятися улюбленим хобі, відвідати спа-центр, придбати давно бажані речі, зустрітися з друзями або відпочити з родиною. Гороскоп Лева на березень 2021 року відкриває необмежені можливості для особистого та кар'єрного зростання, реалізації давно спланованих планів та поліпшення відносин зі знайомими.

Гороскоп Діви на березень 2021 року віщує безпрецедентну діяльність. Проявивши енергію та вміння розв'язувати складні проблеми, можна буде уникнути неприємностей. Також можна буде наздогнати, виправити помилки попередніх місяців. Березень 2021 року – подвійний місяць для Дів. З одного боку, вони будуть відчувати свободу, внутрішню енергію для реалізації давно запланованих планів. З іншого боку, проблеми у стосунках із другою половиною можуть погіршитися. Дівам потрібно буде проявляти духовну зрілість, щоб приймати обґрунтовані рішення.

У першій декаді місяця може здатися, що у професійній та особистій сфері сформувався застій. Такі заходи вплинуть на плани представників цього знаку та їхніх близьких. В особистому житті можливі незначні побутові сварки, але вони не здатні їх заспокоїти. А для самотніх Дів зірки підготували зустріч зі своєю долею. Щоб не пропустити свою другу половинку, не потрібно відкидати всіх, хто намагається проявити увагу та турботу.

Також не нехтуйте здоров'ям через ефемерні причини. До середини місяця гороскоп обіцяє Діві повернення до невиконаних обіцянок, непередбачених фінансових труднощів. Тому варто заздалегідь зменшити пристрасть до марнотратства.

До кінця місяця у багатьох представників знаку з'явиться бажання пройти навчальні курси або змінити місце роботи. У любовній сфері вони зміцнять свої стосунки з партнером. В кінці місяця можливі великі покупки, про які Діви давно мріяли.

Перший місяць весни 2021 року не обіцяє Терезам ні яскравих подій, ні запаморочливих перемог. Дні стануть одноманітними й нудними для представників знаку. Щоб отримати позитивні емоції, вам доведеться докласти зусиль, помічаючи позитивні моменти серед нудної повсякденності. Гороскоп на березень рекомендує не дозволяти собі занадто розслаблятися. У цей період пора починати будувати плани на літо, приділяти більше часу робочим моментам і розв'язувати побутові проблеми.

На початку березня 2021 року багатьох представників знака переслідуватиме бажання кинути енергійну діяльність, час від часу відпочивати, проводити час перед телевізором. Однак у цей період не слід лінуватися. Така поведінка зрештою призведе до відчуття внутрішньої порожнечі й незадоволення. Гороскоп радить починати прибирання, ремонт, підготовку до дачних робіт, спільну роботу з дітьми. Жіноче свято стане чудовим приводом для оновлення гардеробу, відвідування салонів краси. Приємними будуть зустрічі з родиною, друзями, колегами та друзями.

Варто спробувати позбутися шкідливих звичок, займатися спортом, додатковою освітою у березні. Можливе відновлення минулих романтичних стосунків.

Березень 2021 року для Скорпіонів буде досить спокійним. На роботі не буде клопоту. Можливий пошук духовного сенсу, участь у колективних заходах, прояв бажання взяти на себе нові обов'язки. Крім того, гороскоп попереджає, що в цей період варто уважніше придивитися до навколишнього середовища. Є шанс зустріти надійних партнерів або викрити недоброзичливців. Тим представникам знака Скорпіона, які перебувають у парі, але ще не оформили стосунків, цей місяць підійде для планування укладення родинних зв'язків.

Гороскоп на першу декаду березня 2021 року не віщує жодних яскравих подій. На початку місяця вам захочеться теплого спілкування та зустрічей з коханими. Буде вільний час для краси та спорту. Деякі Скорпіони отримають знак, що пора звернути увагу на власний добробут чи здоров'я своїх дітей. Творчі пориви у відносинах будуть помітні. Закоханий Скорпіон прокине ідеї про те, як порадувати свою другу половинку. Однак не проявляйте надмірної турботи до інших, опіка з вашого боку може здатися комусь надто нав'язливою. Гороскоп попереджає більшість представників знаку, зараз саме час прислухатися до своїх бажань, розслабитися і відпочити.

Для міцного здоров'я важливо звертати увагу на якість їжі, не відмовляти собі в повноцінному харчуванні та повноцінному сні.

На гороскоп на третю декаду березня 2021 року великий вплив має день весняного рівнодення. Сонце поступово набирає силу, крім того, посилюється вплив планет-покровителів Марса та Урана. Це найкращий час місяця для Скорпіона для планування великих покупок. Фінансові операції будуть успішними, витрати компенсуються гарним настроєм від усвідомлення корисності придбань.

Гороскоп рекомендує боятися перевтоми, більше часу приділяти родині, частіше виходити на свіже повітря, відмовлятися від подорожей.

Гороскоп Стрільця на березень 2021 року не обіцяє кардинальних змін у повсякденному житті. Поспіх у веденні бізнесу буде перешкодою для їх успішного завершення. Це період, коли не слід міняти коней на переправі, але стояти збоку – це не гарна ідея. Щаслива випадковість не раз дозволить Стрільцю переможно посміхнутися.

У перші 10 днів березня Стрілець буде активним, зосередженим на досягненні мети. Використовуйте усі можливості. Іншого часу може не бути. З іншого боку, конфліктні ситуації назрівають як продовження надмірного хвилювання. Ті, хто зможе утриматися від жорстких упереджених суджень, збережуть свої позиції. Звертаючись до державних установ, можуть виникнути несподівані бюрократичні труднощі, що також вимагає терпіння. Гороскоп на березень 2021 року для Стрільця висуває на перший план проблеми стосунків батьків і дітей. Існує можливість мирного розв'язання давніх проблем.

Гороскоп Козерога на березень 2021 року містить багато позитивних тенденцій, в яких успіх буде розвиватися і закріплюватися. Унікальний період для важливих пам'ятних подій. Гороскоп пророкує короткочасні знайомства, наслідком яких будуть цікаві й швидкоплинні романи. Несподівані перемоги або щасливі матчі стануть спонтанними в березні. Новий бізнес, інноваційна ідея чи монетизація хобі – це те, про що Козерогам слід подумати в березні. Головне – розуміти тему фінансових вливань, не діяти навмання і не бути в хмарах.

Гороскоп Козерога на березень буде стабільним протягом усього місяця. Важливо готуватися вчасно, щоб не сповільнити темп роботи. Напружена і продумана робота з багатьма варіаціями зацікавить людину, яка не покладала великих надій. Навіть завзятий скептик потрапить під магнітну чарівність балакучого та розумного співрозмовника. Віра у себе в поєднанні з успішним гороскопом Козерога стане поштовхом, на який сподівався знак земної стихії.

Вам потрібно закінчити березень реальними результатами, піддавши накопичені за місяць дивіденди тверезому розрахунку. Буде важко відрізнити активне особисте життя Козерога за щільним графіком, як вирішити конфлікт розуму з душею. Не давайте обіцянок, яких не можеш виконати, щоб не залишити за собою розбиті серця. Тільки справді міцні стосунки перейдуть в новий етап, решта стануть приємними спогадами про березень.

Гороскоп Водолія на березень 2021 року обіцяє бути досить успішним, до того ж весна – це час кохання. Водоліям, що не перебувають у стосунках варто бути обережними, адже всепоглинальна пристрасть може влитися в їхнє життя, що може перевернути всі плани з ніг на голову. Але для одружених представників знаку гороскоп на початок весни не віщує ніякої романтики. Навпаки, подружжя захищатимуть кожен свій особистий простір. Гороскоп може лише порадити не впадати у крайнощі й знаходити компроміси в будь-якій ситуації.

У порівнянні з торішніми невдачами та вимушеними заощадженнями, гороскоп на березень 2021 року обіцяє бути набагато продуктивнішим, але це не привід бездумно витрачати всі зароблені гроші. Важливо раціонально розподілити дохід і вкласти частину капіталу в роботу.

Гороскоп Водолія попереджає, що головним аспектом на початку другої декади березня буде поєднання Місяця і Сонця в знаку Овна. В цей час неможливо розпочати нову справу, але дуже корисно буде поспілкуватися з коханими та допомогти їм у розв'язання деяких питань. На щастя, ця фаза триватиме лише декілька днів, і представники 11-го сузір'я знову зможуть повернутися до активного життя.

Гороскоп на березень 2021 року для Водолія віщує, що деякі зможуть досягти всіх своїх цілей, але для цього знадобляться шалені витрати енергії, емоційних та фізичних сил, часу та матеріальних ресурсів. Такий "шалений" ритм може негативно позначитися на здоров'ї. А ті, хто має нестабільну психіку, ризикують отримати нервовий зрив. Щоб цього уникнути, особливо в повний місяць, слід обмежити свої дії: більше відпочивайте або присвячуйте вільний час заняттям спортом, улюбленим хобі та спілкуванням з дітьми. В кінці березня Водолій зможе впоратися з емоціями та налагодити своє життя.

Згідно з гороскопом на березень 2021 року, Риби не спостерігатимуть явища ретроградного руху планет відносно Землі. Це означає, що цього місяця людина найбільше вплине на долю. Ця свобода дозволить вам показати найкращі сторони характеру.

У перші дні березня 2021 року спостерігатиметься спадання місяця. У цей період необхідно стежити за психологічним стресом, оскільки низька активність Місяця може спричинити загальний спад енергії, що може призвести до проблем зі здоров'ям.

Найбільш сприятливим гороскопом для Риб буде 18 березня, коли Місяць буде в знаку Тельця. Цей день пройде під егідою Юпітера. Це допоможе зміцнити інтуїцію для розв'язання важливих питань. 21 березня виявиться досить спокійним і приємним днем. Буде розумно проводити його в сімейному колі, займаючись домашніми справами. Це гарантуватиме психологічне відновлення і заряд позитивних емоцій протягом усього наступного зодіакального циклу.

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