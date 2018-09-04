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Ангел Victoria's Secret вразила красою без макіяжу

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Ангел Victotia's Secret без макіяжу - фото 1
Ангел Victotia's Secret без макіяжу / instagram.com/sarasampaio

Популярна модель Victoria's Secret Сара Сампайо показала прихильникам, як виглядає без тонни косметики та укладки.

27-річна португальська топ-модель Сара Сампайо встигає не тільки прикрашати модні бренди та відвідувати на світських заходах, а й вести профіль в соцмережі Instagram з понад 6,7 млн прихильників. Там дівчина ділиться кадрами зі зйомок та звичайних буднів, а також ділиться потаємним. Літо завершилось, а Сара зовсім не готова з ним прощатись, тому опублікувала знімок у купальнику і без косметики, яки викликав захват у фанатів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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