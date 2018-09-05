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Уквітчана Rihanna знялася для журналу Garage

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Rihanna знялася в розкішній фотосесії - фото 1
Rihanna знялася в розкішній фотосесії / Garage

Співачка Rihanna знялася для вересневого номера журналу Garage.

В об'єктиві фотографа Діни Лоусон виконавиця з'являється в різних інтер'єрах, прикрашаючи собою будь-яку кімнату.

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На обкладинці вона позує в вінтажному 3D-топі з троянд. Зйомку стилізував Карлос Назаріо. За його словами, Rihanna відчуває себе найкрасивішою та найсильнішою тоді, коли одягає щось несподіване.

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Rihanna знялася для журналу Garage / Garage
Rihanna знялася для журналу Garage - фото 274387
Rihanna знялася для журналу Garage / Garage
Rihanna знялася для журналу Garage - фото 274386
Rihanna знялася для журналу Garage / Garage

Стиліста, який знайшов цей вінтажний французький топ родом з 1960-х, привернув його силует, в якому можна побачити щось схоже на сучасну моду – об'ємні і глибокі тони, як у П'єрпаоло Піччолі для Valentino, або барокові мотиви Сари Бертон для Alexander McQueen.

Rihanna знялася для журналу Garage - фото 274385
Rihanna знялася для журналу Garage / Garage
Rihanna знялася для журналу Garage - фото 274384
Rihanna знялася для журналу Garage / Garage
Rihanna знялася для журналу Garage - фото 274383
Rihanna знялася для журналу Garage / Garage

Номер надійде в продаж 6 вересня.

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Джерело: Garage
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