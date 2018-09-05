Уквітчана Rihanna знялася для журналу Garage

Співачка Rihanna знялася для вересневого номера журналу Garage.

В об'єктиві фотографа Діни Лоусон виконавиця з'являється в різних інтер'єрах, прикрашаючи собою будь-яку кімнату.

І ще: Модель XL 2 сезон: усі учасники шоу

На обкладинці вона позує в вінтажному 3D-топі з троянд. Зйомку стилізував Карлос Назаріо. За його словами, Rihanna відчуває себе найкрасивішою та найсильнішою тоді, коли одягає щось несподіване.

Rihanna знялася для журналу Garage / Garage

Rihanna знялася для журналу Garage / Garage

Rihanna знялася для журналу Garage / Garage

Стиліста, який знайшов цей вінтажний французький топ родом з 1960-х, привернув його силует, в якому можна побачити щось схоже на сучасну моду – об'ємні і глибокі тони, як у П'єрпаоло Піччолі для Valentino, або барокові мотиви Сари Бертон для Alexander McQueen.

Rihanna знялася для журналу Garage / Garage

Rihanna знялася для журналу Garage / Garage

Rihanna знялася для журналу Garage / Garage

Номер надійде в продаж 6 вересня.

Читайте також: Зірковий перший дзвоник: зворушений Сергій Притула та маленька Катя Осадча