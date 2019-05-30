Названо ТОП велосипедних столиць світу

У цих містах велосипеди вважаються головним видом транспорту. Тому, рекомендуємо взяти на прокат двоколісний, аби сповна відчути атмосферу!

Ґронінґен

У цьому містечку з 200-тисячним населенням на півночі Нідерландів проблему трафіку вирішили ще у 1970-ті, віддавши центр пішоходам і велосипедистам. Сьогодні понад 60 відсотків транспортних потреб цього компактного університетського міста вирішують велосипеди. Тому з усіх нідерландських міст найчистіше повітря саме в Ґронінґені.

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Утрехт

За статистикою, велосипед є у кожного жителя Нідерландів. В Утрехті, четвертому за величиною місті країни, для велосипедистів і пішоходів побудовані озеленені мости-бульвари. А біля вокзалу побудована підземна велосипедна парковка: 3-поверховий гараж з місцями для 13 з половиною тисяч велосипедів – найбільша споруда такого роду у світі.

Ліллестрем

Стильним і практичним паркуванням для двоколісних може похвалитися Ліллестрем – норвезька столиця велосипедистів. Гараж вміщає близько 400 штук. Втім, називають тут цю парковку не "гараж", а "готель для велосипедів". Відібраний у міста простір "готель" компенсує своєю футуристичною архітектурою й зеленим оглядовим майданчиком на даху.

Копенгаген

У столиці Данії перепроектувати під потреби велосипедистів та пішоходів цілі райони. Вирішальну роль зіграло підключення громадського транспорту до велосипедної інфраструктури. Провезення велосипеда в приміських поїздах – безкоштовне. Тепер кожен третій в Копенгагені пересувається на велосипеді, кожен п'ятий – пішки або на громадському транспорті.

Карлсруе

Велосипедною столицею Німеччини залишається університетське місто Мюнстер. Але й інші німецькі міста пересідають на велосипед. Так, в Карлсруе, де 200 років тому Карл Дрез винайшов велосипед (без педалей), міське перепланування проводиться так, щоб жителі на велосипеді за п'ять хвилин могли виконувати всі свої повсякденні справи і обов'язки.

Барселона

Велосипед став свого роду сейсмографом урбанізму! Сучасне місто, що піклується про добробут своїх жителів, просто зобов'язане враховувати потреби велосипедистів. У Барселоні, наприклад, велосипедні доріжки на бульварах відокремлені від проїжджої частини, що підвищує комфорт і безпеку.

Окленд

В одному з найбільших міст Нової Зеландії перепрофілювали під велосипедну трасу частину швидкісних автомобільних доріг. Пофарбована в яскраві кольори траса з двостороннім рухом дозволяє швидко проїхати на велосипеді, самокаті або скейті з однієї частини Окленда в іншу.

Портленд

Не так давно велосипед в американських мегаполісах був екзотикою. Але ситуація змінюється. Американці теж оцінили переваги "безмоторної машини" і почали створювати відповідну інфраструктуру. В авангарді – Портленд в штаті Орегон. Тут для велосипедистів створені тепличні умови.

Х'юстон

Уздовж судноплавного каналу в Х'юстоні (штат Техас) тягнеться прогулянковий променад, що з'єднує центр міста з парковою зоною. У парку, прикрашеному витворами мистецтва, прокладені численні доріжки для велосипедистів і пішоходів.

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