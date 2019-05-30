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Відпочинок у Греції: 10 причин відвідати Афіни
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку в Афінах! У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Афіни – древній культурний центр Греції і просто дуже красиве і самобутнє місто. Сьогодні розповімо вам про його найцікавіші місця, які перетворять ваші афінські канікули на незабутню чарівну казку!
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Акрополь
Не полінуйтеся піднятися на Акрополь! Всім, напевно, відома ця скеля з плоскою вершиною, увінчана класичним грецьким храмом. У далекому минулому її прикрашало безліч храмів і скульптур, але сьогодні від усієї цієї пишноти залишилися тільки храм Ніки Аптерос, Ерехтейон і знаменитий Парфенон. З пагорба відкривається прекрасний вид на місто, ніби розсипаний внизу, а його храми – ідеальне місце для знайомства з культурою та історією Стародавньої Греції.
Акрополь відкритий для відвідування з 08:00 до 15:00 щодня, квиток коштує € 12 (повний). Для молоді віком до 18 років вхід вільний (потрібно підтвердити вік). Безкоштовно відвідати Акрополь можна 6 березня, 5 червня, 18 квітня і 18 травня (святкові дні), в останні вихідні вересня і кожної першої неділі з 1 листопада по 31 березня.
Олімпійський спорткомплекс імені Спиридона Луїса
Стадіон на цьому місці побудували ще в 1982 році, а до Олімпіади 2004 року його реконструювали і зробили частиною великого комплексу. Крім XXVIII літніх Олімпійських ігор 2004 року він приймав Середземноморські ігри в 1991 році, Чемпіонат світу з легкої атлетики в 1997 році, Чемпіонат світу з баскетболу в 1998 році, конкурс Євробачення в 2006 році і фінал Євроліги в 2007 році.
Суніо
Храм Посейдона (Суніо) розташований далеко від звичних туристичних маршрутів, і екскурсії туди ще треба пошукати. Але місце дуже красиве, а дістатися туди самим – нескладно. До слова, це та сама скеля, з якої кинувся в море Егей. Як дістатися: станція метро Syntagma. Потім проходите площу, перетинаєте дорогу (обережно, вона дуже жвава), йдете вздовж неї в напрямку руху і уважно дивитеся на зупинки. Перша з помаранчевою табличкою – ваша. Тут треба почекати на великий автобус, у якого на табло написано "Sounio". Автобуси курсують раз на годину, а через цю зупинку проходять приблизно о пів на (10:30, 11:30, 12:30 і тощо).
Район Монастіракі
Один з найстаріших населених районів Афін. Особливо цікаво прогулюватися тут в суботу та неділю, коли навколо вирує життя – працює блошиний ринок на вулиці Іфест. Купити можна все що завгодно: від стандартних сувенірів до антикварних меблів. Взагалі в Монастіракі купа сувенірних крамниць і антикварних салонів. А от пам'яток небагато. Головна розташована на вулиці Адріану – Церква Агіу-Філіпа XVII століття. Біля входу в метро "Монастіракі" є ще одна архітектурна цікавість – стародавня мечеть, побудована в 1759 році турецьким воєводою Цістаракі.
Лікавітос (Лікабет)
Хочете піднятися вище за всіх? Тоді вам пряма дорога на Лікавітос – найвищий пагорб міста – 277 метрів над рівнем моря. Лікавітос і Акрополь – немов два величезних стовпи над грецькою столицею. Звідси відкривається чудовий вид як на місто, так і на Акрополь, красиво освітлений прожекторами у вечірній час. Вершину пагорба вінчає білокам'яна каплиця Св. Георгія XIX століття. У ясний день з Лікабет можна побачити навіть Егіну.
Музей Акрополя
Історія зведення цієї будівлі заслуговує окремої розповіді. Однією з причин його будування стало продовження багаторічних спроб Греції повернути свої артефакти, що зберігаються в Британському музеї і вивезені колись до Англії лордом Елджіном.
Блошиний ринок
Буквально через дорогу від Технополісу є парк, в якому кожен ранок неділі збираються любителі і продавці антикваріату, звичайного мотлоху та іншої нісенітниці. У великій купі ("все по євро") можна знайти бюст Леніна, кимось втрачений годинник bvlgari, старий будильник, іржаві ножиці і запчастини від холодильника. Ті, у кого вистачає фантазії, знаходять в купі мотлоху щось цінне, чистять, лагодять і одразу продають: поруч, і вже не за євро, а за сто. Як дістатися: станція метро Kerameikos або станція електрички Thissio.
Національний Парк
Мальовничий Королівський парк площею 28 гектарів – це справжній скарб, затишно захований в центрі міста Афіни. Територія парку біля президентського палацу, де свого часу любили гуляти особи королівської сім'ї і високопоставлені чиновники. Тут ви можете знайти невеликий зоопарк, дитячі майданчики, два озерця, пам'ятники і безліч видів рослин, дерев і квітів. Навесні та влітку парк перетворюється на дивовижне місце. Прогулюючись тут, виникає відчуття зупинки часу, де міська суєта не може тебе дістати.
Храм Зевса Олімпійського
Колись в центрі цього храму стояла величезних розмірів, покрита золотом і слоновою кісткою, статуя Зевса. Вона у точності копіювала знамениту статую Зевса Олімпійського, створену великим майстром Фідієм. Близько статуї Зевса височіла виконана в такій самій техніці статуя імператора Адріана, при якому храм був освячений. Поруч з храмом в 130 році н.е. грецькі зодчі звели арку Адріана, яка була воротами у нові міські квартали, збудовані імператором.
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