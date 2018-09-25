Названо смартфон з найкращим в світі екраном

Характеристики екрану "яблучного" гаджета вищі, ніж в інших смартфонів / displaymate

Експерти ресурсу DisplayMate назвали смартфон, який отримав найкращий в світі дисплей.

Ним виявився представлений нещодавно iPhone XS Max. Про це зазначено в матеріалі, опублікованому на DisplayMate.

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До недавнього часу першість утримував флагманський Galaxy Note9 від компанії Samsung. Фахівці також зазначили, що характеристики екрану "яблучного" гаджета вищі, ніж в інших смартфонів топового класу.

"IPhone XS Max обладнаний дисплеєм вищої категорії з ідеальним калібруванням кольору і вражаючою продуктивністю! Ґрунтуючись на всебічних лабораторних тестах і вимірах, iPhone XS Max отримує нагороду DisplayMate Best Smartphone Display Award і оцінку A+. В даному випадку характеристики екрану вищі, ніж у всіх інших конкуруючих смартфонів", – зазначають фахівці ресурсу.

Названо смартфон з найкращим в світі екраном

У той же час один із покупців iPhone XS Max виявив вертикальну смугу, що проходить через весь дисплей, а нещодавно власники "звичайних" XS звернули увагу на іншу серйозну проблему гаджета за 1000 доларів.

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