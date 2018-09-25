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Названо смартфон з найкращим в світі екраном

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Характеристики екрану "яблучного" гаджета вищі, ніж в інших смартфонів - фото 1
Характеристики екрану "яблучного" гаджета вищі, ніж в інших смартфонів / displaymate

Експерти ресурсу DisplayMate назвали смартфон, який отримав найкращий в світі дисплей.

Ним виявився представлений нещодавно iPhone XS Max. Про це зазначено в матеріалі, опублікованому на DisplayMate.

І ще: Аналітики стверджують, що iPhone XS Max продається краще за молодшу версію

До недавнього часу першість утримував флагманський Galaxy Note9 від компанії Samsung. Фахівці також зазначили, що характеристики екрану "яблучного" гаджета вищі, ніж в інших смартфонів топового класу.

"IPhone XS Max обладнаний дисплеєм вищої категорії з ідеальним калібруванням кольору і вражаючою продуктивністю! Ґрунтуючись на всебічних лабораторних тестах і вимірах, iPhone XS Max отримує нагороду DisplayMate Best Smartphone Display Award і оцінку A+. В даному випадку характеристики екрану вищі, ніж у всіх інших конкуруючих смартфонів", – зазначають фахівці ресурсу.

Названо смартфон з найкращим в світі екраном - фото 278179
Названо смартфон з найкращим в світі екраном

У той же час один із покупців iPhone XS Max виявив вертикальну смугу, що проходить через весь дисплей, а нещодавно власники "звичайних" XS звернули увагу на іншу серйозну проблему гаджета за 1000 доларів.

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Джерело: displaymate
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