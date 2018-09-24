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Власники iPhone XS скаржаться на дефекти екрана смартфона

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Нові iPhone продовжують засмучувати користувачів - фото 1
Нові iPhone продовжують засмучувати користувачів / Itc

Нові iPhone тільки з'явилися на ринку, але вже обросли критикою від користувачів. Нещодавно один із покупців iPhone XS Max виявив вертикальну смугу, що проходить через весь дисплей, а сьогодні власники "звичайних" XS звернули увагу на іншу серйозну проблему гаджета за 1000 доларів.

Користувач форуму Reddit під ніком u / Defyng опублікував пост з заголовком "Дисплей мого XS виглядає жахливо на мінімальному підсвічуванні в порівнянні з моїм X", додавши до нього фотографію проблеми.

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При нормальній яскравості проблема з відображенням кольорів не помітна. Але якщо знизити її до мінімуму, то замість чорного кольору дисплей смартфона починає показувати коричнево-фіолетовий. Він зазначив, що відімкнув на смартфоні автоматичний рівень яскравості та функції Night Shift і True Tone.

iPhone X – зліва, iPhone XS – справа - фото 278007
iPhone X – зліва, iPhone XS – справа / reddit

Розлючений власник також повідомив, що частково згладити неприємну ситуацію допомагає установка абсолютно чорної теми, але проблема при цьому не зникає повністю – верхня і нижня частини екрану в додатках відливають помаранчевим. Схожий ефект виникає і в інших програмах, а також при перегляді затемнених зображень.

Невідомо, чи полягає проблема в неправильному заводському калібруванні OLED-дисплея, або в невдалому оновленні до iOS 12, на яке деякі користувачі поскаржилися раніше. Однією з причин браку може бути використання матриць LG в виробництві нових iPhone, але офіційно ця інформація не була опублікована.

Деякі власники iPhone XS підтвердили в коментарях, що зіткнулися з аналогічним дефектом передачі кольору. Сам автор поста вирішив оформити повернення проблемного пристрою через експрес-сервіс AppleCare. Офіційних заяв від Apple з цього приводу поки не надходило.

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Джерело: reddit
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