Власники iPhone XS скаржаться на дефекти екрана смартфона

Нові iPhone тільки з'явилися на ринку, але вже обросли критикою від користувачів. Нещодавно один із покупців iPhone XS Max виявив вертикальну смугу, що проходить через весь дисплей, а сьогодні власники "звичайних" XS звернули увагу на іншу серйозну проблему гаджета за 1000 доларів.

Користувач форуму Reddit під ніком u / Defyng опублікував пост з заголовком "Дисплей мого XS виглядає жахливо на мінімальному підсвічуванні в порівнянні з моїм X", додавши до нього фотографію проблеми.

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При нормальній яскравості проблема з відображенням кольорів не помітна. Але якщо знизити її до мінімуму, то замість чорного кольору дисплей смартфона починає показувати коричнево-фіолетовий. Він зазначив, що відімкнув на смартфоні автоматичний рівень яскравості та функції Night Shift і True Tone.

iPhone X – зліва, iPhone XS – справа / reddit

Розлючений власник також повідомив, що частково згладити неприємну ситуацію допомагає установка абсолютно чорної теми, але проблема при цьому не зникає повністю – верхня і нижня частини екрану в додатках відливають помаранчевим. Схожий ефект виникає і в інших програмах, а також при перегляді затемнених зображень.

Невідомо, чи полягає проблема в неправильному заводському калібруванні OLED-дисплея, або в невдалому оновленні до iOS 12, на яке деякі користувачі поскаржилися раніше. Однією з причин браку може бути використання матриць LG в виробництві нових iPhone, але офіційно ця інформація не була опублікована.

Деякі власники iPhone XS підтвердили в коментарях, що зіткнулися з аналогічним дефектом передачі кольору. Сам автор поста вирішив оформити повернення проблемного пристрою через експрес-сервіс AppleCare. Офіційних заяв від Apple з цього приводу поки не надходило.

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