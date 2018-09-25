Аналітики стверджують, що iPhone XS Max продається краще за молодшу версію

У мережі починають з'являтися перші дані про те, як покупці сприйняли останні новинки Apple – смартфони iPhone Xs і Xs Max, а також годинник Apple Watch Series 4.

Відразу обмовимося, що конкретних цифр поки немає, а цікаві ці відомості тим, що дозволяють судити про розподіл попиту між новими iPhone. А оскільки їх джерелом виступає відомий аналітик Мінг-Чі Куо, цим даним цілком можна вірити.

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Отже, згідно з даними зі свіжої замітки аналітика, яка опинилася в розпорядженні MacRumors, попит на велику модель iPhone Xs Max з екраном діагоналлю 6,5 дюйма значно перевищує очікуваний рівень. Також Мінг-Чі Куо стверджує, що iPhone Xs Max купують приблизно в 3-4 рази більше, ніж модель iPhone X з екраном діагоналлю 5,8 дюйма.

Користувачі віддають перевагу iPhone XS Max / Engadget

Найпопулярнішою є конфігурація Xs Max з 256 ГБ флеш-пам'яті, тоді як топовий варіант з 512 ГБ вже дуже складно купити на багатьох ринках. Це обумовлено тим, що єдиним постачальником чіпів флеш-пам'яті виступає Samsung.

Якщо говорити про кольори, то найчастіше покупці вибирають золотий і сірий, а сріблястий користується найменшою популярність.

За прогнозом аналітика, найближчим часом попит на iPhone Xs Max буде тільки рости, цьому посприяє Азія і сезон різдвяних свят, що наближається.

Що стосується годинника Apple Watch Series 4, він теж набуває популярності. За прогнозом аналітика, годинник буде важко купити до листопада, але після того, як другий контрактний виробник почне відвантаження, пропозиція наздожене попит. Одночасно аналітик скорегував свій прогноз по продажах Watch Series 4, збільшивши його з початкових 18 млн до 19,5 млн одиниць.

Нарешті, аналітик повторив свій попередній прогноз, що велика частина покупців віддасть перевагу iPhone Xr, який надійде в продаж в наступному місяці.

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