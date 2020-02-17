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Названі найзатребуваніші професії на найближчі 10-20 років
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Дізнайтеся, які професії будуть (і вже є) найбільш затребуваними і найбільш високооплачуваними.
Навички продажів і спілкування
Уміння продавати і домовлятися з іншими людьми допоможе вам отримати в житті все те, що ви хочете (нова перспективна робота, вигідна угода або особисті взаємини). Конкуренція на ринку праці буде постійно посилюватися. І найбільшим попитом будуть користуватися ті люди, які зможуть "продати" і себе, і товари, в послуги компанії, в якій вони працюють.
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Інтернет-реклама і онлайн-маркетинг
З кожним днем в інтернеті стає все складніше привертати увагу потенційних клієнтів. Грамотні фахівці в онлайн-просуванні будуть заробляти дуже багато грошей (і завжди будуть мати величезний попит на ринку праці).
Програмування
Програмісти і закодовані ними програми буквально "керують" нашим світом: адже сьогодні кожен сайт, кожен мобільний додаток, кожен автомобіль і навіть ваша розумна мікрохвильовка використовує код. Тому і йде справжнє полювання на фахівців зі штучного інтелекту і машинного навчання.
Інвестор
Кожному з нас, незалежно від професії, важливо навчитися бути грамотним інвестором, а не бездумним споживачем. Вчіться примножувати зароблені вами гроші. Примусьте їх працювати замість себе. Поставте перед собою велику амбітну мету: шляхом інвестування невеликої частини своїх доходів поступово сформувати значний фінансовий капітал.
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