Названі найзатребуваніші професії на найближчі 10-20 років

Дізнайтеся, які професії будуть (і вже є) найбільш затребуваними і найбільш високооплачуваними.

Навички продажів і спілкування

Уміння продавати і домовлятися з іншими людьми допоможе вам отримати в житті все те, що ви хочете (нова перспективна робота, вигідна угода або особисті взаємини). Конкуренція на ринку праці буде постійно посилюватися. І найбільшим попитом будуть користуватися ті люди, які зможуть "продати" і себе, і товари, в послуги компанії, в якій вони працюють.

І ще: Як сон впливає на кар'єру: несподіване дослідження

Інтернет-реклама і онлайн-маркетинг

З кожним днем ​​в інтернеті стає все складніше привертати увагу потенційних клієнтів. Грамотні фахівці в онлайн-просуванні будуть заробляти дуже багато грошей (і завжди будуть мати величезний попит на ринку праці).

Робота майбутнього

Програмування

Програмісти і закодовані ними програми буквально "керують" нашим світом: адже сьогодні кожен сайт, кожен мобільний додаток, кожен автомобіль і навіть ваша розумна мікрохвильовка використовує код. Тому і йде справжнє полювання на фахівців зі штучного інтелекту і машинного навчання.

Інвестор

Кожному з нас, незалежно від професії, важливо навчитися бути грамотним інвестором, а не бездумним споживачем. Вчіться примножувати зароблені вами гроші. Примусьте їх працювати замість себе. Поставте перед собою велику амбітну мету: шляхом інвестування невеликої частини своїх доходів поступово сформувати значний фінансовий капітал.

Читайте також: Три професії, якими можна заробляти на фрілансі