Названо секрет успішних ділових переговорів

Фахівці запропонували нову тактику ведення ділових переговорів.

Виявляється, що треба пообідати, перш ніж починати обговорення умов угоди. При цьому важлива не сама їжа, а спосіб її подачі та споживання.

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Дослідження фахівців показало, що прийом їжі із загальної тарілки сприяє більш продуктивній співпраці і якнайшвидшому досягненню компромісу. В експерименті незнайомим людям пропонували соус і чіпси (з індивідуальних або загальних наборів), після чого добровольці починали імпровізовані переговори, в яких один з учасників грав роль представника профспілки, а інший керівника компанії. Метою переговорів було встановлення прийнятної заробітної плати.

Як виявилося, ті, хто їли з однієї тарілки швидше досягали компромісу. В середньому вони витрачали на чотири спроби менше, ніж пари, які їли з окремих тарілок. У грі гіпотетична компанія уникла збитків на 1,5 мільйона доларів.

Названо секрет успішних ділових переговорів

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