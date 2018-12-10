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Учені назвали риси ідеального характеру
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Науковці визначили найважливіші ознаки найкращого типу характеру.
Американські психологи з Університету Каліфорнії провели дослідження, щоб визначити найкращий тип характеру. Учені вже обрали назву для цього набору рис – Healthy Personality (Здорова особистість).
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Науковці попросили досвідчених психологів та студентів, які навчаються на психології, розставити за пріоритетністю 30 характеристик особистостей. Саме на цих переліках експерти зробили висновок, який ідеальний характер. Виявилось, що для здорової особистості важливі три якості: відкритість у вираженні почуттів та емоцій, позитивне налаштування, а також прямота.
"Психологічно здорова особистість здатна переживати та виражати емоції, показувати прямоту, тепло, приязність, упевненість у собі, безпосередність, стійкість до стресу", – зазначають учені.
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