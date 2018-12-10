Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Учені назвали риси ідеального характеру

  • 114
Який ідеальний характер - фото 1
Який ідеальний характер

Науковці визначили найважливіші ознаки найкращого типу характеру.

Американські психологи з Університету Каліфорнії провели дослідження, щоб визначити найкращий тип характеру. Учені вже обрали назву для цього набору рис – Healthy Personality (Здорова особистість).

І ще: Учені назвали найкращий вік для створення сім'ї

Науковці попросили досвідчених психологів та студентів, які навчаються на психології, розставити за пріоритетністю 30 характеристик особистостей. Саме на цих переліках експерти зробили висновок, який ідеальний характер. Виявилось, що для здорової особистості важливі три якості: відкритість у вираженні почуттів та емоцій, позитивне налаштування, а також прямота.

"Психологічно здорова особистість здатна переживати та виражати емоції, показувати прямоту, тепло, приязність, упевненість у собі, безпосередність, стійкість до стресу", – зазначають учені.

Читайте також: Не сексом єдиним: 5 головних потреб кожного чоловіка

Джерело: buro247
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 2008
Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
  • 06 грудня, 16:21
  • 802
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 3453
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія