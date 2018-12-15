Науковці розповіли, як безлад впливає на людину

Представники науки довели, що є зв'язок між безладом у домі та депресивним станом.

Дослідження показало, що у людей, які живуть у захаращених квартирах і будинках, рівень гормону стресу підвищений у порівнянні з тими, у кого в оселі чисто і немає мотлоху.

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На думку експертів, захаращений простір навіть на роботі і в автомобілі погано впливає на психічний стан здоров'я.

Хаос і безлад, в оточенні якого перебуває людина, одна з причин погіршення всіх сфер її життя. У результаті виникає відчуття пригніченості, підвищеної тривожності та навіть депресії.

Фахівці наполегливо рекомендують прибирати в оселі / uarp

Щоб звільнитися від перерахованих вище симптомів, потрібно у першу чергу позбутися зайвих речей і навести порядок у домі.

Фахівці рекомендують:

Викидати або віддавати нужденним речі, якими ви не користуєтесь понад 6 місяців.

Навести у домі порядок, щоб у ньому було комфортно зустрічати гостей.

Здійснювати лише потрібні й обдумані покупки.

Відрізняти барахло від антикваріату або сімейних цінностей.

Вислів "творчий безлад" придумали люди, яким було лінь прибирати.

Насправді, творчості сприяє затишна атмосфера без мотлоху та безладу. Крім того, у прибраному будинку комфортно, у тому числі психологічно, будь-які людині – гостю або господареві.

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