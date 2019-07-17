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Названо простий і приємний спосіб позбутись жиру на животі

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Як позбутись жиру на животі - фото 1
Як позбутись жиру на животі

Науковці розповіли, як без надмірних зусиль та суворих дієт схуднути у животі. Цей спосіб припаде до душі не надто активним людям.

Американські учені з Університету Орегону дійшли до висновку, що можна відчутно зменшити кількість жиру на животі завдяки заняттям танцями. Виявилось, що вони допомагають схуднути та правильно розподілити залишки жиру по організму.

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Варто розуміти, що надмірна жирова маса в області живота є значно небезпечнішою, аніж загальна повнота з нормальною талією. Зайва вага у животі підвищує ризики серцево-судинних захворювань, метаболічних порушень та навіть розвитку діабету.

Танці допомагають позубтись зайвої ваги - фото 341564
Танці допомагають позубтись зайвої ваги

Дослідження за участю жінок у віці 18-25 років показало, як танці реально можуть змінити фігуру та самопочуття. Добровольців розділили на дві групи: ті, хто не танцювали, і ті, хто займались танцями. У кожного було проаналізовано жирові відкладення та особливості ритме життя.

"У тих, хто захоплювався танцями, кількість жиру на животі виявилась нижчою навіть за більших об'ємів жирової тканини по всьому тілу", – відзначили автори. Тому не нехтуйте можливістю потанцювати: вдома, у клубі чи на вечірках.

Завдяки танцям жир розподіляється правильно - фото 341566
Завдяки танцям жир розподіляється правильно

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Джерело: newsyou
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