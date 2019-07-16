Чому медики не радять їсти морозиво влітку?

Згідно з результатами недавнього дослідження вчених, вживання морозива у спекотну погоду є небезпечним.

До такого висновку дійшли фахівці з Німеччини. Доведено, що вживання цього продукту призводить до активізації бактерій в області носоглотки. Крім того, такі органи, як гортань, а також верхні дихальні шляхи значним чином охолоджуються.

У цей період виникає ослаблення організму, що сприяє розвитку багатьох, у тому числі – вірусних і бактеріальних захворювань. Особливо небезпечно морозиво для тих, хто страждає на мігрень: у момент вживання хвороба може загостритися.

На додачу до цього, імунна система людини значним чином послаблюється саме влітку. Це пояснюється потребою адаптації до умов навколишнього середовища, у цьому випадку – до дуже високої температури повітря.

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