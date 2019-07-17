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Як вечірня ванна впливає на здоров'я

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Чому корисно приймати ванну наніч - фото 1
Чому корисно приймати ванну наніч

Чимало людей після важкого робочого дня дозволяє собі розслабитись у ванні. Медики пояснили, як вечірній прийом ванни впливає на організм.

Вранці мало кому не бракує часу для того, щоб прийняти ванну, відтак більшість людей надає перевагу душу. Але ввечері ідеальний час для того, щоб відпочити від насиченого дня та відлежатись у піні.

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Як вечірній релакс у ванні впливає на здоров'я:

  • Корисно для шкіри. Перед сном тепла ванна допомагає позбутись всіх бактерій та мікробів, знижуючи ймовірність появи проблем зі шкірою, а також робить її м'якою та сяючою.
  • Покращує сон. Ранковий душ бадьорить, а от ванна допомагає розслабитись та швидше заснути.
  • Зменшує ризики алергії. Існує чимало різних видів алергії на різноманітні подразники, які можуть переноситись з вулиці додому.
  • Зменшуються рівень стресу. Ванна допомагає заспокоїти тіло та позитивно впливає на емоційний стан.
Чому корисно приймати ванну наніч - фото 341487
Чому корисно приймати ванну наніч

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Джерело: newsyou.info
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