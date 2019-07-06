Названо продукти, які прискорюють старіння

Учені поділилися списком продуктів, вживання яких прискорює старіння організму. До нього увійшли маргарин, сіль, цукор, хліб і алкоголь.

Названий експертами список небезпечних у плані передчасного старіння продуктів опублікувало видання The Gal Post.

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Маргарин. У ньому містяться трансжири, з якими асоційований розвиток хронічних захворювань. Також продукт впливає на рівень водного балансу в організмі, порушення якого безпосередньо пов'язане з появою ранніх зморшок.

Від маргарину потрібно відмовитися повністю

Сіль. Велика кількість солі в раціоні сприяє затримці води в організмі, що збільшує навантаження на органи, веде до набряклості і втоми – це також фактор прискореного старіння.

Не варто зловживати сіллю

Цукор. Зловживання цукром шкодить судинній системі, серцю та мозку, викликає діабет, карієс і ожиріння. Під дією цукру згущується кров, сповільнюються кровотік і метаболічні процеси, а також гальмується виробництво ферментів, що забезпечують еластичність тканин. Стан шкіри, волосся, а також фізичний стан в цілому незмінно погіршуються.

Мінімізуйте вживання цукру

Хліб і макарони. Вироби з білого борошна підвищують глікемічний індекс, інакше збільшують рівень цукру в крові. Учені називають надлишок цукру одним з найбільш сильнодійних тригерів старіння в організмі.

Борошняні вироби підвищують глікемічний індекс

Алкоголь. Учені з Данії встановили, що люди, які часто вживають алкоголь, частіше за тих, хто не п'є демонструють чотири основні ознаки старіння – опущення мочок вуха, темні кола під очима, жовтувато-помаранчевий відтінок шкіри та втрату волосся.

Спиртні напої негативно впливають на стан шкіри

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