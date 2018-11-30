Названо продукти, які категорично не варто поєднувати з алкоголем

До новорічних свят залишилося не так уже й багато часу, тому ми рекомендуємо ознайомитися з переліком продуктів, які не бажано поєднувати зі спиртними напоями.

Отже, щоб ваша вечірка не перетворилася на неприємність, слід знати, які продукти несумісні з алкоголем.

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Енергетичні напої

Енергетики містять речовини, які підвищують артеріальний тиск, а також викликають спазми судин головного мозку. Якщо ці напої змішати з алкоголем, то така суміш може порушити роботу нирок, а також спричинити судоми та розвиток серцевої аритмії.

Не поєднуйте з енергетиками / wiki

Маринади

Комбінація маринованих овочів і алкоголю може негативно відбитися на печінці та нирках. Адже для їх приготування використовують оцет. Якщо вам хочеться закусити алкоголь чимось кислим, то краще віддати перевагу солоному огірку або квашеній капусті.

Газовані напої

У газованій воді є вуглекислий газ, який подразнює слизову оболонку шлунка, що сприяє швидкому всмоктуванню спирту. В результаті, ви надто швидко п'янієте.

Помідори

Якщо алкоголь закушувати помідорами, то це може викликати проблеми з травленням. Однак продукти перероблення помідорів (томатна паста, кетчуп, соус) такого ефекту не викликають, тому помідори у власному соку і сам сік можна вживати.

Томати не варто поєднувати зі спиртним / IEG Vu

Солодощі

Шоколад в поєднанні з алкоголем навантажує підшлункову залозу, від чого ви відчуєте біль в животі та спазми.

Жирне м'ясо

Під час вживання алкоголю краще відмовтеся від смаженого м'яса. Замініть його печеним або вареним. А ще краще – рибою.

Фрукти

Фрукти тільки посилять процес бродіння алкоголю.

Кава

Суміш алкоголю та кави створює небезпеку гіпертонічного кризу або спазму судин головного мозку.

Кава – не найкращий напій / hirshhorn

Бережіть себе та пам'ятайте, що алкоголь негативно впливає на ваше здоров'я.

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