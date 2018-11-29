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Як відмова від алкоголю впливає на організм
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Попри те, як часто ви вживаєте алкогольні напої – на свята, або регулярно – у вашому організмі обов'язково почнуться збої.
А ось, що з вами трапиться, якщо повністю відмовити собі у вживанні спиртного.
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Зниження ваги, нормалізація цукру та холестерину
По-перше, спиртні напої дуже калорійні. По-друге, разом з алкогольними напоями ми, як правило, вживаємо велику кількість нездорової калорійної їжі. А по-третє, при вживанні алкоголю організм займається нейтралізацією токсинів, і на переробку їжі у нього залишається менше сил. Це призводить до накопичення жирової тканини.
З огляду на вищевказані обставини, при відмові від алкогольних напоїв ви нормалізуете й рівень холестерину, а також знизите ризики розвитку цукрового діабету. Водночас, як показують дослідження, алкоголь у малих дозах (150 мл сухого вина на день) сприяє зниженню холестерину та поліпшенню обмінних процесів. Тут головне не зловживати.
Поліпшення роботи мозку
З одного боку алкоголь робить нас сонними. Але це величезна помилка покладатися на келих вина або чарку коньяку як на снодійне. Дійсно, після вживання спиртного ви можете заснути, але це буде неспокійний сон. Ваш мозок не зможе належним чином відпочити. У підсумку, ранок буде важким, а запасу енергії не буде. До того ж, алкоголь діє як сечогінний, тому будьте готові, що посеред ночі організм попроситься до вбиральні.
Порушення графіка сну, збій у роботі внутрішнього годинника організму та відсутність повноцінного відпочинку негативно впливає на нашу розумову діяльність.
Поліпшення зовнішнього вигляду
Більшою мірою це стосується чоловіків, які займаються спортом. Якщо ви ходите до спортзалу, але водночас любите випивати – ефекту від тренувань практично не буде. Так, алкоголь істотно сповільнює ріст м'язів, оскільки він перешкоджає синтезу білка та продукції гормону росту – ключового компонента в системі відновлення м'язових тканин. До того ж, у любителів спиртного значно посилюються болі після тренувань.
Що стосується представниць прекрасної половини людства, то їм слід знати, що алкоголь – це найлютіший ворог вашої шкіри. Спиртне має виражений сечогінний ефект, позбавляючи шкіру вологи, прискорює процес утворення зморшок. Крім того, алкоголь погіршує засвоєння вітаміну А та С, які відіграють важливу роль у підтримці здорового вигляду шкіри.
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