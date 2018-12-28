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Названо продукти, які категорично не підходять для вечері

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Деякі продукти не варто їсти перед сном - фото 1
Деякі продукти не варто їсти перед сном / Diet Doctor

Для пізніх перекусів підходять багато продуктів, але тільки не ці. Дієтологи популярно пояснили, чому ці продукти не потрібно їсти перед сном. Спойлер: вони сприяють набору зайвої ваги, чого краще уникати!

Зокрема, експерти з харчування радять не їсти перед сном фрукти, які містять багато цукру – виноград, груші, дині та кавуни, дуже стиглі банани і інші. Такі продукти швидко підвищують рівень глюкози в крові – це дає прилив енергії, яка завадить нормально заснути.

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Те ж стосується солодощів і чипсів. Ці продукти особливо шкідливо їсти перед сном, оскільки крім додаткових калорій, які прагнуть до відкладення на тілі у вигляді жиру, вони забезпечать організм неабиякою порцією енергії, яка абсолютно не потрібна нервовій системі вночі.

Снеки негативно впливають на міцність сну - фото 298244
Снеки негативно впливають на міцність сну / Today Show

Також перед сном не потрібно вживати алкоголь – це викличе занепокоєння та зробить ваш сон переривчастим. Внаслідок цього втома протягом дня потім буде гарантована.

Овочі – корисні продукти, але якщо з'їсти перед сном цвітну капусту, китайську капусту, шпинат або помідори, то це негативно вплине на вашому сні. В результаті можуть виникнути проблеми зі здуттям, метеоризмом, коліками, що, звичайно, буде заважати спати. Дискомфорт у шлунку може також викликати вживання газованої води, солодких напоїв з газом.

Деякі овочі важко перетравлюються - фото 298245
Деякі овочі важко перетравлюються / diet-health

Не потрібно їсти перед сном червоне м'ясо, оскільки цей продукт вимагає тривалого травлення. М'ясо слід вживати щонайменше за 4 години до сну. Також краще відмовитися від вживання перед сном макаронів, особливо з соусами. У макаронах з білого рафінованого борошна багато вуглеводів, які під час сну перетворюються на жир.

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Джерело: med2
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