Названо області України з найчистішими ріками

Якщо ви хочете поплавати у річці – гляньте новий рейтинг чистоти / Gloss

Державне агентство водних ресурсів України назвало регіони з найчистішими та найбільш забрудненими річками. Дізнайтесь, де безпечно купатися влітку.

Так, найчистіші річки в Україні за даними агентства, розташовані в Івано-Франківській, Чернівецькій, а також Закарпатській областях.

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Ріки там чисті, адже їхні свій початок вони беруть високо в горах, де є мінімальна кількість джерел забруднення.

Найчистіші річки у Карпатах

Натомість, найбільш забрудненими вважаються водойми у Київській, Львівській і Хмельницькій областях. Причиною такого невтішного висновку є комунальні підприємства, які не проводять належної фільтрації стічних вод.

Нагадаємо, що по всій планеті шириться новий і дуже крутий челендж. Люди збирають сміття і публікують у мережі фотографії "до" та "після". Долучайтесь і ви до акції #trashtag!

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