Шведську школярку номінували на Нобелівську премію миру

16-річну Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру за внесок у боротьбу з глобальним потеплінням. Відповідне рішення прийняли норвезькі політики.

Зокрема, вони похвалили рух, організований юною Гретою.

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Ми номінували Грету, тому що кліматична загроза може стати однією з причин війни та конфлікту. А рух, організований Гретою, може стати значним внеском у підтримання миру, – пояснив один з них – Фредді Андре Овстегар.

На своїй сторінці у Facebook дівчина вже зазначила, що вона задоволена та вдячна за номінацію.

16-річна активістка прославилася на весь світ після того, як у серпні 2018 року почала організовувати поодинокі пікети в Стокгольмі. Метою школярки було привернути увагу політиків і громадськості до змін клімату, а також вимагати від інших країн дотримання Паризького договору зі скорочення шкідливих викидів.

Дівчинка щоп'ятниці виходила на одиночні пікети

Замість уроків щоп'ятниці дівчинка приходила під стіни шведського парламенту з транспарантами. Пізніше до неї почали приєднуватися інші підлітки. Цей рух отримав назву FridaysForFuture ("П'ятниці для майбутнього"), а Грета стала його організатором і амбасадором.

16-річну школярку висунули норвезькі політики

Відтоді Грета виступила на TEDx Stockholm, на Конференції ООН зі зміни клімату та на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Всього в цьому році на Нобелівську премію миру номіновано 301 особу. Торік її отримали лікар з Демократичної Республіки Конго Деніс Муквеге й іракська правозахисниця Надя Мурад Басьо Таха.

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