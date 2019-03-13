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Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото "до і після"

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TrashTag - фото 1
TrashTag

Нарешті мережу підкорив справді корисний челендж #trashtag. Ми сподіваємося, що він зуміє стати не менш популярним, ніж #IceBucketChallengе. Результати вже є, дивіться самі та долучайтесь!

Днями на форумі Reddit з'явився новий челендж, який закликає користувачів викладати фото до і після прибирання забруднених територій. Люди зі всього світу активно підхопили ідею і вже навіть створили окремий розділ на сайті. Беріть приклад і ви!

Пост, з якого все почалося

Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото 'до і після' - фото 313856

260 кілограмів сміття всього за годину

Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото 'до і після' - фото 313857

Вулиці теж потребують прибирання

Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото 'до і після' - фото 313858

Три дівчини зробили невелике диво

Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото 'до і після' - фото 313859

Очистимо пляжі разом!

Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото 'до і після' - фото 313860

Навіть невеликий внесок цінний

Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото 'до і після' - фото 313862

Привіт з Угорщини

Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото 'до і після' - фото 313861

Одна сім'я очистила цілий пляж

Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото 'до і після' - фото 313863

Непал активно бере участь у челенджі

Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото 'до і після' - фото 313864

Можна поєднувати приємне з корисним

Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото 'до і після' - фото 313865

Відпочивай правильно

Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото 'до і після' - фото 313866

Долучайтеся до змін і ви!

Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото 'до і після' - фото 313867

Читайте також: Камера зафіксувала, як сміттяр веселився з батутом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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