Новий челендж: люди з усього світу прибирають сміття і показують фото "до і після"

Нарешті мережу підкорив справді корисний челендж #trashtag. Ми сподіваємося, що він зуміє стати не менш популярним, ніж #IceBucketChallengе. Результати вже є, дивіться самі та долучайтесь!

Днями на форумі Reddit з'явився новий челендж, який закликає користувачів викладати фото до і після прибирання забруднених територій. Люди зі всього світу активно підхопили ідею і вже навіть створили окремий розділ на сайті. Беріть приклад і ви!

Пост, з якого все почалося

260 кілограмів сміття всього за годину

Вулиці теж потребують прибирання

Три дівчини зробили невелике диво

Очистимо пляжі разом!

Навіть невеликий внесок цінний

Привіт з Угорщини

Одна сім'я очистила цілий пляж

Непал активно бере участь у челенджі

Можна поєднувати приємне з корисним

Відпочивай правильно

Долучайтеся до змін і ви!

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