Стало відомо, коли з конвеєра зійде останній бензиновий Smart

У мережі з'явилася інформація, у якій називається дата випуску останнього сітікара Smart з бензиновим двигуном. Малолітражки з ДВЗ перестануть сходити з конвеєра 31 травня цього року, після чого у виробництві залишаться лише електромобілі.

Анонсована ще два роки тому відмова компанії Smart від використання у своїх моделях двигунів внутрішнього згорання з 2019 року та перехід винятково на електротягу виявилися близькими, як ніколи. Останній бензиновий сітікар зійде з конвеєра в останній день весни. Про це стало відомо журналістам іспанського видання Diariomotor.

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Офіційні дилери марки в Європі з цього моменту почнуть пропонувати зняті з виробництва бензинові машини зі значними знижками – до 39%! Серед них буде і фінальна спецверсія Urbanshadow Edition, доступна для відкритого та закритого Smart Fortwo, а також для більш місткого Smart Forfour.

Незабаром будуть доступні лише електричні Smart

Коли всі складські запаси автомобілів з ДВЗ будуть вичерпані, у клієнтів Smart не залишиться вибору силових агрегатів. Зазначимо, що з кінця 2017 року його позбавлені покупці сітікарів у США, Канаді та Норвегії.

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