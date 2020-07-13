Названо несподівану корисну властивість приготування їжі

Готування їжі дозволяє не лише завжди бути ситим

На тлі карантину все більше людей почали готувати вдома самостійно. Для декого цей процес має навіть певний терапевтичний ефект. Це заняття допомагає позбутися від стресу, тривоги і депресії. А також має ще кілька корисних і несподіваних властивостей.

Однак кулінарія може бути не тільки новим захопленням, а й стимулом і розвагою, яка водночас покращує певні навички.

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Користь для розуму. Готуючи їжу самостійно, простіше вибирати інгредієнти, корисні для здоров'я. Зверніть увагу на протизапальні продукти, такі як ягоди, риба, горіхи і насіння. Це допоможе зберегти когнітивні функції і знизити ризик деменції.

Зближення з людьми. Приготування їжі всією сім'єю допомагає зблизитися. Прокачуються не тільки навички спілкування, а й співпраці. Головне – не пересваритися з усіма під час створення чергового кулінарного шедевру.

Спробуйте приготувати їжу і не посваритися з рідними

Усвідомленість. Приготування їжі передбачає концентрацію на поточному моменті. Це заняття відволікає вас від проблем, допомагає від малих завдань перейти до більшого.

Ну і не варто забувати про економію коштів. Хай там як, а самостійне приготування їжі дозволяє вивільнити кошти з сімейного бюджету, які можна витратити на приємні подарунки для себе.

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