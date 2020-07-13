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10 випадків, коли хтось вирішив готувати на карантині, але щось пішло не так

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10 випадків, коли хтось вирішив готувати на карантині, але щось пішло не так - фото 1

Під час карантину багато хто мав натхнення і бажання випробувати свої кулінарні таланти. Проте не у всіх вийшло все так, як очікувалося.

Всім нам хочеться чогось солоденького на карантині. Так чому б врешті не взятися за той рецепт тортика, що ви записали чи зберегли ще пів року тому? Зрештою, не дарма ж ви запасалися яйцями!

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І ось все вже печеться, а по кухні літають хмари борошна. Пищить таймер, ви відкриваєте духовку і бачите перед собою це:

10 випадків, коли хтось вирішив готувати на карантині, але щось пішло не так - фото 415410

10 випадків, коли хтось вирішив готувати на карантині, але щось пішло не так - фото 415411

10 випадків, коли хтось вирішив готувати на карантині, але щось пішло не так - фото 415412

10 випадків, коли хтось вирішив готувати на карантині, але щось пішло не так - фото 415413

10 випадків, коли хтось вирішив готувати на карантині, але щось пішло не так - фото 415414

10 випадків, коли хтось вирішив готувати на карантині, але щось пішло не так - фото 415415

10 випадків, коли хтось вирішив готувати на карантині, але щось пішло не так - фото 415416

10 випадків, коли хтось вирішив готувати на карантині, але щось пішло не так - фото 415417

10 випадків, коли хтось вирішив готувати на карантині, але щось пішло не так - фото 415418

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Джерело: boredpanda
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