10 випадків, коли хтось вирішив готувати на карантині, але щось пішло не так

Під час карантину багато хто мав натхнення і бажання випробувати свої кулінарні таланти. Проте не у всіх вийшло все так, як очікувалося.

Всім нам хочеться чогось солоденького на карантині. Так чому б врешті не взятися за той рецепт тортика, що ви записали чи зберегли ще пів року тому? Зрештою, не дарма ж ви запасалися яйцями!

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І ось все вже печеться, а по кухні літають хмари борошна. Пищить таймер, ви відкриваєте духовку і бачите перед собою це:

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