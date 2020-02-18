Названо найзатятіших фанатів нудистських пляжів: ТОП країн

Компанія Faraway Furniture опитала понад 4 200 осіб з різних країн світу з метою з'ясувати їхнє ставлення до відпочинку на нудистських пляжах. Дізнайтесь, мешканці якої країни не проти засмагати оголеними!

Згідно з отриманими даними, найбільш відкритими у питанні відвідування нудистських пляжів стали мешканці Німеччини. Близько 83% німців не мають нічого проти такого виду відпочинку. За ними ідуть іспанці (76%) та французи (74%).

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Найменше готові прилюдно оголюватися британці (41%) і турки (35%). Цікаво, що жінки в цьому питанні скромніші, ніж чоловіки. Засмагати голими готові 75% представників сильної половини людства. Натомість, лише 66% опитаних жінок відповіли, що не вбачають нічого поганого в тому, аби повністю оголитися на пляжі.

Нудизм дозволяє отримувати рівномірну засмагу, – кажуть опитані

Під час опитування були названі і основні причини для відпочинку на нудистському пляжі. Найчастіше люди роздягаються, щоб отримати рівномірну засмагу. Іншою причиною названий певний зв'язок з природою. Відкриття для себе чогось нового підштовхує до нудизму 39% респондентів.

Основною причиною, через яку люди ігнорують нудистський пляж, стала турбота про своє тіло. До неї схиляються 72% жінок і 63% чоловіків. Ще одна причина полягає в тому, що багато хто не хоче, щоб хтось інший бачив його другу половинку голою. Таке занепокоєння виявлене у 65% чоловіків і 46% жінок. Крім того, люди уникають нудистські пляжі бо впевнені – таке проведення часу не для них.

З 4 281 опитаних близько 21% вже мали досвід відпочинку голяка. Faraway Furniture запитала у них, які плюси вони знайшли в відвідуванні нудистського пляжу. Найпопулярніша відповідь – не потрібно витрачатися на новий купальник. Майже половина відповіла, що вони змогли відчути себе безтурботнішими. Інші заявили, що це допомогло стати ближчими до свого партнера. Третина опитаних сказали, що на пляжі вони зустріли нових людей.

Автори дослідження також заявили, що щомісяця в Google фіксується понад 500 000 запитів про нудистський відпочинок. Тому вони впевнені, що у 2020 році засмагання голяка стане однією з головних тенденцій в області подорожей.

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