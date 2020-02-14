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Тепло та сонячно: експерти назвали країни для ідеального відпочинку у квітні

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Експерти рекомендують відправитися на острови Іспанії - фото 1
Експерти рекомендують відправитися на острови Іспанії

Квітень для багатьох – ідеальний час для відпочинку. В першу чергу тому, що ринок буквально вирує від вибору дешевих спецпропозицій, які з'являються напередодні офіційного старту туристичного сезону. Британський The Sun назвав найспекотніші напрямки, де з комфортом можна відпочити в середині весни.

Відкриває список Іспанія. Експерти рекомендують замість материкової частини країни вибрати острови, де температура повітря досягає вже +23 ֯ С. Найкомфортніші в квітні курорти – Лансароте і Тенеріфе.

До теми: Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити

Спекотно у квітні і на півночі Африки. Найкращим варіантом стане відпочинок в Марокко. На його курортах температура повітря вдень перевалює за +25 ֯ С.

Не менш привабливим напрямком у квітні є і Туреччина. Місцеві курорти вже щосили готуються до літнього сезону, тому більша частина послуг доступна для гостей готелів. Стовпчик термометра на турецькому узбережжі у квітні може підійматися до +22 ֯ С.

У квітні не лише тепло, а й вигідно подорожувати - фото 386056
У квітні не лише тепло, а й вигідно подорожувати

Спекотну погоду у квітні обіцяють і на грецькому острові Кос. Це один з найбільш південних курортів країни, тому квітневі температури досягають тут +22 ֯ С, а морська вода прогріта до +18 ֯ С.

Потрапив до топу спекотних напрямків квітня і Єгипет. На місцевих курортах в цьому місяці одні з найвищих температур – до +38 ֯ С. Замикає топ Мексика. Згодні, це дуже далеко. Але! У цьому місяці повітря тут прогрівається до рекордних +37 ֯ С.

Варте уваги: Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки

Джерело: The Sun
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