Названо найвисокооплачуваніших моделей світу

У мережі опублікували список з 19 найбільш високооплачуваних супермоделей світу. У переліку виявилися такі відомі красуні як Жизель Бюндхен, Адріана Ліма та інші.

Так, перше місце зайняла 40-річна бразилійка Жизель Бюндхен (44 млн доларів), а друге – 28-річна британська модель Кара Делевінь (9 млн доларів). На третьому місці опинилася 39-річна бразилійка Адріана Ліма (9 млн доларів).

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Жизель Бюндхен

Кара Делевінь

Адріана Ліма

Крім того, четверте місце посіла 35-річна нідерландська актриса Даутцен Крез (7,5 млн доларів), а п'яте – російська модель Наталія Водянова (7 млн ​​доларів).

Повний перелік високооплачуваних моделей світу

Міранда Керр (5,5 млн доларів)

Джоан Смоллс (5,5 млн доларів)

Лара Стоун (5 млн доларів)

Алессандра Амбросіо (5 млн доларів)

Кендіс Свейнпол (5 млн доларів)

Карлі Клосс (5 млн доларів)

Керолін Мерфі (4,5 млн доларів)

Кейт Мосс (4,5 млн доларів)

Лю Вень (4,5 млн доларів)

Дарина Вербова (4,5 млн доларів)

Кендалл Дженнер (4 млн доларів)

Хіларі Роду (3,5 млн доларів)

Кейт Аптон (3,5 млн доларів)

Джордан Данн (3,5 млн доларів).

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