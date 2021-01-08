Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Названо найвисокооплачуваніших моделей світу

  • 17
Жизель Бюндхен - фото 1
Жизель Бюндхен / instagram

У мережі опублікували список з 19 найбільш високооплачуваних супермоделей світу. У переліку виявилися такі відомі красуні як Жизель Бюндхен, Адріана Ліма та інші.

Так, перше місце зайняла 40-річна бразилійка Жизель Бюндхен (44 млн доларів), а друге – 28-річна британська модель Кара Делевінь (9 млн доларів). На третьому місці опинилася 39-річна бразилійка Адріана Ліма (9 млн доларів).

І ще: Дженніфер Лопес засвітила сідниці на гарячому пляжному фото

Жизель Бюндхен

Кара Делевінь

Адріана Ліма

Крім того, четверте місце посіла 35-річна нідерландська актриса Даутцен Крез (7,5 млн доларів), а п'яте – російська модель Наталія Водянова (7 млн ​​доларів).

Повний перелік високооплачуваних моделей світу

  • Міранда Керр (5,5 млн доларів)
  • Джоан Смоллс (5,5 млн доларів)
  • Лара Стоун (5 млн доларів)
  • Алессандра Амбросіо (5 млн доларів)
  • Кендіс Свейнпол (5 млн доларів)
  • Карлі Клосс (5 млн доларів)
  • Керолін Мерфі (4,5 млн доларів)
  • Кейт Мосс (4,5 млн доларів)
  • Лю Вень (4,5 млн доларів)
  • Дарина Вербова (4,5 млн доларів)
  • Кендалл Дженнер (4 млн доларів)
  • Хіларі Роду (3,5 млн доларів)
  • Кейт Аптон (3,5 млн доларів)
  • Джордан Данн (3,5 млн доларів).

Читайте також: Зваблива Демі Роуз здивувала прозорим купальником (18+)

Джерело: businessinsider
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • Вчора, 09:21
  • 59884
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 699
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1102
Загрузка...
Новини