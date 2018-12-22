Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Названо найважливіші наукові досягнення року

  • 31
Наукові досягнення року - фото 1
Наукові досягнення року / sciencemag

Авторитетний журнал Science розповів про десять найважливіших досягненнях і події у добірці підсумків року.

Повідомляється, що найважливішим досягненням стала група методів, що дозволяє відстежувати розвиток ембріонів на клітинному рівні. Крім того, журнал відзначив метеоритний кратер у Гренландії, ідентифікацію нейтрино, який прибув з далекої галактики і розробку ліків на основі РНК-інтерференції.

І ще: Названі головні люди року за версією Nature

Також вчені не забули про знахідку кісток дівчинки неандертальського-денисівського походження і визначення органічних речовин у скам'янілостях Білого моря.

Посланці з далекої галактики - фото 296860
Посланці з далекої галактики

У списку соціально значимих подій можна побачити розкриття злочину 40-річної давності, якому сприяла знахідка ДНК родича злочинця.

Нагадав журнал і про провали року, до яких зарахував ситуацію з глобальним потеплінням; пожежу в національному музеї Бразилії, у якому було знищено велику кількість цінних експонатів; сумнівні досліди китайського вченого з ембріонами.

Читайте також: Археологи дослідили тюрму Дракули у Трансильванії

Джерело: sciencemag
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
  • 12 грудня, 12:15
  • 1377
Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 17 грудня, 07:00
  • 1914
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 926482
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Наука