Названо найважливіші наукові досягнення року

Авторитетний журнал Science розповів про десять найважливіших досягненнях і події у добірці підсумків року.

Повідомляється, що найважливішим досягненням стала група методів, що дозволяє відстежувати розвиток ембріонів на клітинному рівні. Крім того, журнал відзначив метеоритний кратер у Гренландії, ідентифікацію нейтрино, який прибув з далекої галактики і розробку ліків на основі РНК-інтерференції.

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Також вчені не забули про знахідку кісток дівчинки неандертальського-денисівського походження і визначення органічних речовин у скам'янілостях Білого моря.

Посланці з далекої галактики

У списку соціально значимих подій можна побачити розкриття злочину 40-річної давності, якому сприяла знахідка ДНК родича злочинця.

Нагадав журнал і про провали року, до яких зарахував ситуацію з глобальним потеплінням; пожежу в національному музеї Бразилії, у якому було знищено велику кількість цінних експонатів; сумнівні досліди китайського вченого з ембріонами.

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