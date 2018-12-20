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Археологи дослідили тюрму Дракули у Трансильванії

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Археологи дослідили тюрму Дракули у Трансильванії - фото 1

Вчені вивчають замок Корвінів в Трансильванії, який вважається місцем, де сім років утримували в ув'язненні поваленого з престолу Влада Цепеша.

Замок побудували у XV столітті і з тих пір неодноразово перебудовували. Довгий час археологи не були впевнені, де саме знаходиться початковий фундамент будівлі. Досліджуючи нижні поверхи замку і землю навколо за допомогою георадара, вчені з'ясували нові подробиці про історію споруди.

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Дослідження під керівництвом Ізабель Морріс дозволило визначити, що найстаріші кам'яні укріплення були закладені в XIV столітті, а в XV фортецю почали перебудовувати у замок. Саме в XV столітті, згідно з легендою, в замку Корвінів тримали в ув'язненні Влада Цепеша. Однак, поки археологи не виявили прихованих приміщень, які могли б бути в'язницею Дракули.

Пізніше замок Корвінів перебудовували. Вивчення і реставрація замку ускладнюється тим, що історичні карти місцевості і креслення будівлі не збереглися. Дослідження також дозволило визначити, де саме знаходяться штучні опори, на яких тримається будова, а де замок спирається на гірські породи. Це допоможе реставраторам зміцнити стіни замку.

Археологи дослідили тюрму Дракули у Трансильванії - фото 296433
Археологи дослідили тюрму Дракули у Трансильванії

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Джерело: livescience
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