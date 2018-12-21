Названі головні люди року за версією Nature

Журнал Nature назвав десять вчених, які зробили значний вплив на науку в 2018 році.

У десятку ключових персон потрапив фізик Юань Цао з Массачусетського технологічного інституту, який в свої 22 роки зумів зробити двошаровий надпровідний графен.

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Юань Цао

Фізик з Імперського коледжу Лондона Джесс Уейд, яка написала 400 сторінок Вікіпедії, щоб підвищити авторитет жінок-вчених. Також в топ-10 – Вів'єн Слон. Вона виявила перший приклад схрещування двох вимерлих людський видів: неандертальця і ​​денисовця. Дівчинка-підліток, останки якої були знайдені в "Денисовській" печері, жила 90 тисяч років тому.

Робота з редагування генома ембріона людини викликала широкий громадський резонанс і осуд наукової спільноти. Китайський дослідник Хе Цзянькуй заявив, що відредагував ДНК близнюків, щоб змінити роботу генів, сприйнятливих до ВІЛ.

Хе Цзянькуй

Видання також відзначило роботу кліматолога Валері Массон-Дельмотт. Разом з колегами вона підготувала доповідь для Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC). Згідно з висновками фахівців, вже через десять років середня температура на Землі стане на 1,5°C вищою, ніж середня температура в середині XIX століття.

Валері Массон-Дельмотт

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