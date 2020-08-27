Психологи розповіли, як правильно розслаблятися

Ці поради допоможуть пережити стрес, якщо треба якомога скоріше прийти в себе, а спроби заспокоїтися не працюють.

По-перше треба відключити напругу і розслабитися. Але як це зробити, якщо ви хвилюєтеся? Мозок перезбуджений, а спроби взяти себе в руки, не працює.

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Щоб розслабитися, потрібно відчути напругу. Почніть з кистей рук. Стисніть кулаки так сильно, як тільки можете, і порахуйте до 10. Після цього розслабте кулаки, щоб пальці рук вільно лежали на колінах або на будь-який інший поверхні. Відчуйте, як по-різному рухаються руки, коли вони напружені і розслаблені, запам'ятайте момент розслаблення і залиште кисті рук в спокійному стані.

Ви розумієте що насилу стримуєте негативні емоції? Це перша ознака перевтоми і надмірного стресу. Якщо придушувати в собі такі прояви, вони можуть розвинутися в депресію та інші психічні відхилення. Але і відкрито виливати злість і страх не можна, особливо в людному місці. Психологи стверджують, існують швидкі методи боротьби з перенапруженням:

Виділіть причину вашого стресу. Усвідомлення причини такого неприємного стану – перший крок до спокою. Постарайтеся прибрати всі негативні думки з голови і зосередиться на будь-якій приємній події з вашого життя. Виконайте кілька простих вправ. Наприклад стрибки або махи руками. Це допоможе організму боротися з гормоном стресу. Глибоко подихайте. Вдихайте повітря, наповнюючи себе ним знизу догори (від живота до грудей), а видихайте навпаки, зверху вниз.

Не нервуйтеся

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