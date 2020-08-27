Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Психологи розповіли, як правильно розслаблятися

  • 11
Релакс - фото 1
Релакс / arhivach

Ці поради допоможуть пережити стрес, якщо треба якомога скоріше прийти в себе, а спроби заспокоїтися не працюють.

По-перше треба відключити напругу і розслабитися. Але як це зробити, якщо ви хвилюєтеся? Мозок перезбуджений, а спроби взяти себе в руки, не працює.

І ще: Тест для жінок: оберіть птаха на фото і дізнайтесь про свій характер

Щоб розслабитися, потрібно відчути напругу. Почніть з кистей рук. Стисніть кулаки так сильно, як тільки можете, і порахуйте до 10. Після цього розслабте кулаки, щоб пальці рук вільно лежали на колінах або на будь-який інший поверхні. Відчуйте, як по-різному рухаються руки, коли вони напружені і розслаблені, запам'ятайте момент розслаблення і залиште кисті рук в спокійному стані.

Ви розумієте що насилу стримуєте негативні емоції? Це перша ознака перевтоми і надмірного стресу. Якщо придушувати в собі такі прояви, вони можуть розвинутися в депресію та інші психічні відхилення. Але і відкрито виливати злість і страх не можна, особливо в людному місці. Психологи стверджують, існують швидкі методи боротьби з перенапруженням:

  1. Виділіть причину вашого стресу. Усвідомлення причини такого неприємного стану – перший крок до спокою.
  2. Постарайтеся прибрати всі негативні думки з голови і зосередиться на будь-якій приємній події з вашого життя.
  3. Виконайте кілька простих вправ. Наприклад стрибки або махи руками. Це допоможе організму боротися з гормоном стресу.
  4. Глибоко подихайте. Вдихайте повітря, наповнюючи себе ним знизу догори (від живота до грудей), а видихайте навпаки, зверху вниз.
Не нервуйтеся - фото 422409
Не нервуйтеся

Це цікаво: У якому віці секс приносить найбільше задоволення: цікава статистика

Джерело: healthline
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2170
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 519
ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
  • 24 серпня, 10:30
  • 2509
Загрузка...
Новини