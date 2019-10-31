Названо найпростіший спосіб боротись із зайвою вагою

Науковці розповіли найпростіший спосіб уникнути ожиріння та позбутись кілограмів. Особливо це актуально для офісних працівників.

Учені з Техаського університету (TAMU) заявили, що люди, які щодня проводять на ногах щонайменше 6 годин, мають на 32% менші ризики страждати від ожиріння та зайвої ваги. Ідеально підходить не лише будь-яка активність, приміром, біг чи ходьба, а навіть позиція стоячи.

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Річ у тому, що дослідників хвилювало, чи можна нівелювати наслідки сидячого способу життя через перебування на ногах, тому упродовж 5 років вони стежили за життям близько 7 тисяч добровольців. Фіксувались не лише зміни у фігурі, а й час у положенні стоячи та сидячи. З'ясувалось, що перебування на ногах упродовж 6 годин на день відчутно знижувало ризики ожиріння.

Більшу проводьте часу на ногах

До того ж, покращувався метаболізм, активніше спалювались жирові клітини, а також були менші ризики гормональних порушень. Тому навіть офісним працівникам можна нівелювати наслідки сидячої роботи, якщо не забувати більше ходити.

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