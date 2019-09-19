Чому не варто виливати воду від макаронів: лайфхак від кухарів

Процес приготування макаронів навряд чи сильно відрізняється у різних людей, однак більшість звикла зливати воду з-під приготованої страви. А от шеф-кухарі не просто не вважають її відходами, а й жартома називають "рідким золотом".

Макарони вважаються улюбленою стравою людей у різних куточках світу, тому існує чимало рецептів та нюансів приготування.

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Одним із таких поділились шеф-кухарі, порадивши відмовитись від зливання води від макаронів. Виявилось, що саме ця не надто естетична рідина дозволяє доповнити страву, адже чудово підходить для ідеального соусу. Ні, йдеться не про самотнє плавання макаронів у воді, а саме приготування заправки для цих борошняних продуктів.

Вода з-під макаронів робить соус кращим

Річ у тому, що під час кипіння з муки починає виділятись крохмаль, забарвлюючи воду у білий колір. Однак вона не стає відходами, а перетворюється у чудовий спосіб покращити соус, щоб він не розшаровуватися та був густішим.

Тому рідина з-під макаронів є доволі легким загущувачем для різноманітних соусів та кремів. За словами фахівців, трюк з додаванням води спрацьовує і з томатним соусом, і з вершковим та навіть з песто.

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